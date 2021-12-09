Дислексия: советы учителям и родителям

Дислексия – одно из самых распространенных нарушений обучения, которое встречается у каждого десятого ребенка. Если вовремя обнаружить проблему и создать эффективную триаду «учитель – родитель – специалист», то проблемы в обучении могут быть полностью скомпенсированы, уверена доцент кафедры логопедии Института специального образования и психологии Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук Ольга Величенкова.

Коска, босака и другие признаки нарушений обучения

В России пользуются тремя терминами. Первый – дислексия: это нарушение технических и смысловых характеристик чтения, то есть ребенок читает, но медленно, по слогам или даже буквам, не может перейти к чтению целыми словами, делает такие ошибки, что сам не понимает прочитанного. Второй – дисграфия: это неусвоение графики. Такие ошибки взрослые называют глупыми или по невнимательности. Это пропуски букв, смешение букв, которые обозначают похожие звуки (скажем, кошка – коска), смешение внешне сходных букв, как «ж» и «х». И последний – дизорфография, когда ученик не может запомнить словарные слова и делает ошибки на правила: безударные гласные, парные глухие и звонкие согласные.



Так вот, если у школьника в работе пять и более орфографических или дисграфических ошибок, стоит задуматься о дизорфографии или дисграфии, то есть о специфических трудностях в овладении письмом.



Важно обратить внимание на то, что при сложностях с чтением и письмом у детей вполне сохранный интеллект, как, впрочем, слух и зрение. Если ребенок регулярно ходит в школу, процесс обучения в школе организован правильно, при этом у ребенка наблюдаются проблемы с чтением и письмом, пора обратиться к специалисту, скажем к школьному логопеду, психологу (в психолого-педагогический консилиум школы, ППк). Еще вариант – записаться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). Она есть в каждом регионе, адреса на сайте Федерального ресурсного центра. Если комиссия подтвердит наличие трудностей обучения, ребенок сможет получать помощь логопеда и психолога бесплатно в нужном объеме: не раз в неделю, а 5 часов в неделю на протяжении всей ступени обучения. Обычно это три логопедических занятия и два занятия с психологом, но могут быть и другие варианты.



Чтобы воспитатели и учителя могли вовремя определить детей из группы риска, МГПУ вместе с Городским психолого-педагогическим центром и Институтом русского языка им. А.С. Пушкина разработал в этом учебном году систему скрининга, которая уже проходит апробацию в столичных образовательных учреждениях. Логопедическая диспансеризация состоит из двух этапов. На первом воспитатель или учитель заполняет чек-лист, который и помогает определить детей группы риска в отношении речевого развития. На втором этапе уже подключается логопед и проводит комплексное обследование этих ребят. Скрининг охватывает четыре возрастные группы и проводится в три года, пять, семь и девять лет (в этом возрасте оцениваются навыки владения письмом и чтением).

Что делать учителю, если в классе дислексик?

Независимо от наличия заключения ПМПК или ППк, если у ребенка стойкие трудности с чтением или письмом, важно перестроить свою работу, чтобы она приносила пользу, а не вред. Дети, особенно в младшей школе, не могут не стараться в учебе, как, бывает, иногда думают педагоги и родители. Они делают все, что в их силах, но при дислексии нужен особенный подход, а именно:

Выработать систему оценивания

Таких учеников недопустимо заваливать двойками и тройками. Это не он не выучил, это его особенность. Надо выработать систему, при которой у таких детей обязательно будут хорошие отметки, мотивирующие их.

Адаптировать правила

Дислексикам обычно сложно воспринимать вербальную информацию. Километровые правила им не помогут писать грамотно. Нужно выбрать основное, обязательно подкрепить примерами, возможно, изобразить схематически. Чем меньше букв, тем лучше.

Облегченное домашнее задание

Дети с дислексией быстрее утомляются, чем нормотипичные дети. Не стоит их грузить многочисленными дополнительными заданиями и тренировочными прописями – будет только хуже. Объясните родителям, что не стоит выполнять домашнее задание сначала на черновике: к моменту переписывания в тетрадь ребенок устанет и сделает еще больше ошибок. Ограничивайте выполнение задания по времени, к примеру 20 минут. Сколько сделал, столько сделал. Лучше несколько подходов, чем мучительный марафон.

Разрешите исправлять ошибки

Волшебной палочкой для дислексиков станет ручка-«стиралка». Самоисправление – это важный шаг на пути формирования контроля, вначале следового, а потом упреждающего. То есть сначала ребенок исправляет, а потом научится заранее видеть ошибкоопасные места.

Разные цвета на доске

Если на доске много информации, лучше писать каждую строчку разным цветом. Это касается как текста, написанного мелом, так и презентаций и интерактивных досок. Также необходимо давать достаточно времени, чтобы ученик успел переписать текст.

Разноуровневые задания

Если у ребенка много ошибок в работе, значит, нужно дать ему задание полегче, чтобы он смог получить положительную оценку. Разделите уровни домашних заданий на три типа: A, B, C – и давайте уровень А. Когда он справится с такими заданиями без ошибок, переходите на уровень В, и это будет уже большой прогресс.

Что делать родителям

Если родители замечают, что с учебой не складывается, ребенок не вылезает из двоек, в первую очередь надо определить причину. Необходимо обратиться к логопеду, психологу, в ПМПК. Основная работа по преодолению проблемы ложится на логопеда и психолога, да и родители могут помочь: поддерживать ребенка, не ругать его за ошибки и плохие отметки, наладить взаимопонимание с учителями и донести до них всю сложность ситуации, так как далеко не все педагоги пока еще хорошо информированы и знают о таких особенностях обучения. Необходимо вслух читать своему сыну или дочке. Так родители помогут ребенку приобщиться к мировой литературе, несмотря на наличие у него трудностей с чтением. Если же родитель хочет, чтобы его чадо уделяло чтению 20 минут в день, то взрослому, в свою очередь, придется на совместное чтение тратить в два раза больше, то есть 40 минут. Главное правильно – подобрать книгу, чтобы ребенку было интересно и несложно воспринимать информацию, благо сейчас хороших детских изданий предостаточно.