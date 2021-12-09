До 10 декабря синоптики прогнозируют в Иркутской области метели и ветер

По информации Иркутского гидрометцентра, 10 декабря в западных и северных районах Иркутской области сохранятся усиление ветра до 15-20 метров в секунду, снег и метели, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днём в Тайшетском, Чунском и северных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, в западных и северных районах местами порывы 15-20 метров в секунду, метели. Температура ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°, днём -8,-13°, при облачной погоде -18,-23°.

По Иркутску: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков, ветер переменный 2-7 метров в секунду, температура ночью -16,-18°, днём -8,-10°. При получении предупреждения об усилении ветра возможны плановые отключения электроэнергии.

Подробный прогноз на ближайшие пять дней смотрите в разделе «Погода».

Сильный ветер и метель сохранятся в Иркутской области 9 декабря

Предыдущая новость по этой теме: