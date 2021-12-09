Dress Code. Премьера продолжения сериала "Секс в большом городе". Среди гостей — Сара Джессика Паркер с мужем и сыном, Синтия Никсон, Кристин Дэвис

Вадим Карасев

Вчера в Нью-Йорке состоялась премьера продолжения сериала "Секс в большом городе", получившего название "История продолжается". Представлять шоу пришли исполнители главных ролей: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Крис Нот. Присоединились к ним и новые коллеги по съемочной площадке Николь Ари Паркер и Сарита Чоудхури, которые пополнили ряды актерского состава в продолжении легендарного шоу.

Поддержать главную звезду сериала Сару Джессику Паркер пришли ее близкие — муж Мэттью Бродерик и их 19-летний сын Джеймс. Для пары семейные выходы в свет — редкость. Супруги, которые воспитывают троих детей, нечасто показывают их публике. Паркер признавалась, что, несмотря на их с мужем публичность, детей они воспитывают как обычные люди.

Премьера сериала состоится сегодня на телеканале HBO Max. Всего в продолжение шоу вошло 10 эпизодов по 30 минут продолжительностью каждый.





Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер с сыном Джеймсом









Кристин ДэвисСинтия НиксонНиколь Ари Паркер и Борис КоджоКрис Нот и Тара УилсонСара Рамирез и Сара Джессика ПаркерСарита ЧоудхуриКоманда сериала "История продолжается"Мариана Панкина