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Dress Code. Премьера продолжения сериала "Секс в большом городе". Среди гостей — Сара Джессика Паркер с мужем и сыном, Синтия Никсон, Кристин Дэвис

Dress Code. Премьера продолжения сериала "Секс в большом городе". Среди гостей — Сара Джессика Паркер с мужем и сыном, Синтия Никсон, Кристин Дэвис

Вчера в Нью-Йорке состоялась премьера продолжения сериала "Секс в большом городе", получившего название "История продолжается". Представлять шоу пришли исполнители главных ролей: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Крис Нот. Присоединились к ним и новые коллеги по съемочной площадке Николь Ари Паркер и Сарита Чоудхури, которые пополнили ряды актерского состава в продолжении легендарного шоу.

Поддержать главную звезду сериала Сару Джессику Паркер пришли ее близкие — муж Мэттью Бродерик и их 19-летний сын Джеймс. Для пары семейные выходы в свет — редкость. Супруги, которые воспитывают троих детей, нечасто показывают их публике. Паркер признавалась, что, несмотря на их с мужем публичность, детей они воспитывают как обычные люди.

Премьера сериала состоится сегодня на телеканале HBO Max. Всего в продолжение шоу вошло 10 эпизодов по 30 минут продолжительностью каждый.


Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер с сыном Джеймсом



Кристин Дэвис
Синтия Никсон
Николь Ари Паркер и Борис Коджо
Крис Нот и Тара Уилсон
Сара Рамирез и Сара Джессика Паркер
Сарита Чоудхури
Команда сериала "История продолжается"
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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