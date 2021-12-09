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Елена Захарова поделилась кадрами со дня рождения дочки и впервые ее показала

Елена Захарова поделилась кадрами со дня рождения дочки и впервые ее показала
Звезда сериала «Кадетство», 45-летняя актриса Елена Захарова отпраздновала 4-летие дочери и первый раз поделилась ее фото. Елена Захарова не афиширует личную жизнь и крайне редко рассказывает о подрастающей малышке. Как известно, первая дочь актрисы умерла, не прожив и года, а после этого Елена рассталась и с ее отцом. Теперь Захарова скрывает как имя второй дочери, так и личность ее отца. На днях дочке  Захаровой исполнилось 4 года. Молодая мама устроила ей настоящий праздник, украсив дом разноцветными шариками. Елена трогательно обратилась к долгожданной дочери в Instagram.
Елена Захарова «Сегодня самому дорогому и любимому человеку, моей доченьки исполнилось 4 года!!! ❤️Доченька, расти Здоровой, Счастливой и самой Прекрасной! Спасибо, что ты выбрала меня! ❤️», —написала актриса. В этот раз Елена впервые опубликовала снимок именинницы. Правда, девочка позирует, отвернувшись от камеры так, что видны только ее светло-русые волосы. А лицо дочери актриса продолжает скрывать.
                                         Дочь Елены Захаровой Малышку поздравили знаменитые подруги Захаровой. «Леночка! От души поздравляю тебя и малышку! Будьте здоровы и счастливы 🙏🙏🙏» — пожелала Ольга Кабо. «Дорогие красавишны! Будьте здоровы, счастливы и удачливы! Ура!» — отметила Ксения Лаврова-Глинка. «Леночка, дорогая! Поздравляю Вас от всего сердца! Пусть твоя Доченька растёт здоровой, счастливой и радует тебя! ❤️» — присоединилась Алла Довлатова.
Елена Захарова с именинным тортом Поклонники  также поздравили Захарову и ее дочь с днем рождения. «С днём рожденюшкой, принцессу!🎉🎈💐 Счастливого детства и радужных дней!☀️❤️», «Поздравляю милую девочку с 4-х летием!», «Здорово как! Такой очаровательный возраст! Всех благ вашей семье!», «Здоровья крепкого мамочке и доченьке🙏💐🧚» — написали пользователи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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