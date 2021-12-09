Евгений Стекачев: уличное освещение в ЖК «Союз» нужно подключить до нового года

Вопрос подключения уличного освещения в жилом комплексе «Союз» обсудил со специалистами администрации города спикер Думы Иркутска, депутат по избирательному округу №28 Евгений Стекачев. На совещании определили сроки разработки концепции по организации дорожного движения внутри микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба Думы города Иркутска.

По информации администрации, в соответствии с судебным решением от 26 июня 2021 года электрические сети перешли в муниципальную собственность.

Игорь Савченко, заместитель начальника отдела инженерных коммуникаций департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства:

– Решение вступило в силу 29 сентября, и с этого момента мы выполнили инвентаризацию шкафов управления, замену приборов учета и сейчас проходим процедуру переоформления границ ответственности. Свет включим к февралю.

Однако Евгений Стекачев подчеркнул, что это необходимо сделать раньше – до нового года. Он отметил, что люди не должны в самые темные месяцы оставаться без света. Спикер поручил провести переговоры с энергоснабжающей организацией для решения этого вопроса.

План по установке дорожных знаков и неровностей, нанесению дорожной разметки подготовлен ранее, но его требуется актуализировать, отметил Евгений Стекачев.

Евгений Стекачев:

– Проект не был реализован по одной причине: дороги не поставлены на баланс города. Эта проблема почти решена: одна из дорог, внутри микрорайона, уже внесена в казну, вторую, которая проходит по внешнему краю в районе библиотеки Молчанова, поставят в январе 2022 года. Ждать окончания работ мы не будем: параллельно с этим администрация доработает концепцию по организации движения. Все нюансы будут согласованы с ГИБДД.

Проект и предложения по финансированию работ должны быть подготовлены до 15 января 2022 года. Затем их обсудят на заседании профильной комиссии Думы. Если концепция будет одобрена, то к ее реализации приступят весной.