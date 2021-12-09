Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Компания Fidelity Digital Assets, криптовалютное подразделение инвестиционого гиганта Fidelity Investments, получила в Великобритании лицензию FCA на осуществление операций с цифровыми активами.
Регулятор также зарегистрировал фирму в качестве субъекта, соответствующего правилам борьбы с отмыванием денег (MLR).
На фоне этого Fidelity Digital Assets объявила о сотрудничестве с провайдером услуг кредитования под залог криптовалют Nexo.
Согласно заявлению, партнеры разработают "комплексный набор продуктов и соответствующую инфраструктуру для институциональных инвесторов, желающих получить доступ к цифровым активам".
Fidelity Digital Asset выступит в качестве кастодиана и залогового агента.
В Nexo рассчитывают, что партнерство поможет фирме "создать платформу институционального уровня для хранения цифровых активов и укрепить инфраструктуру безопасности".
Напомним, в ноябре лицензию FCA получил филиал биткоин-биржи Kraken.
Глава Binance Чанпэн Чжао также заявил о планах компании получить одобрение регулятора Великобритании.