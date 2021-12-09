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Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании

Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании


Компания Fidelity Digital Assets, криптовалютное подразделение инвестиционого гиганта Fidelity Investments, получила в Великобритании лицензию FCA на осуществление операций с цифровыми активами.


Регулятор также зарегистрировал фирму в качестве субъекта, соответствующего правилам борьбы с отмыванием денег (MLR).


На фоне этого Fidelity Digital Assets объявила о сотрудничестве с провайдером услуг кредитования под залог криптовалют Nexo.


Согласно заявлению, партнеры разработают "комплексный набор продуктов и соответствующую инфраструктуру для институциональных инвесторов, желающих получить доступ к цифровым активам".


Fidelity Digital Asset выступит в качестве кастодиана и залогового агента.


В Nexo рассчитывают, что партнерство поможет фирме "создать платформу институционального уровня для хранения цифровых активов и укрепить инфраструктуру безопасности".


Напомним, в ноябре лицензию FCA получил филиал биткоин-биржи Kraken.


Глава Binance Чанпэн Чжао также заявил о планах компании получить одобрение регулятора Великобритании.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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