Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании

Компания Fidelity Digital Assets, криптовалютное подразделение инвестиционого гиганта Fidelity Investments, получила в Великобритании лицензию FCA на осуществление операций с цифровыми активами.

Регулятор также зарегистрировал фирму в качестве субъекта, соответствующего правилам борьбы с отмыванием денег (MLR).

На фоне этого Fidelity Digital Assets объявила о сотрудничестве с провайдером услуг кредитования под залог криптовалют Nexo.

Согласно заявлению, партнеры разработают "комплексный набор продуктов и соответствующую инфраструктуру для институциональных инвесторов, желающих получить доступ к цифровым активам".

Fidelity Digital Asset выступит в качестве кастодиана и залогового агента.

В Nexo рассчитывают, что партнерство поможет фирме "создать платформу институционального уровня для хранения цифровых активов и укрепить инфраструктуру безопасности".

Напомним, в ноябре лицензию FCA получил филиал биткоин-биржи Kraken.

Глава Binance Чанпэн Чжао также заявил о планах компании получить одобрение регулятора Великобритании.