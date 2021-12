Финансовый директор OpenSea опроверг планы по проведению IPO

Новый финансовый директор OpenSea Брайан Робертс опроверг информацию о планах NFT-маркетплейса провести IPO. По его словам, в случае подобного решения компания постарается учесть интересы сообщества.

There was inaccurate reporting about @OpenSea's plans. Let me set the record straight: there is a big gap between thinking about what an IPO might eventually look like & actively planning one. We are not planning an IPO, and if we ever did, we would look to involve the community.