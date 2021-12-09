FreeRossDAO приобрела NFT-коллекцию основателя Silk Road Росса Ульбрихта

Децентрализованная автономная организация (ДАО) FreeRossDAO приобрела NFT-коллекцию основателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта. Победившая ставка на аукционе платформы SuperRare составила 1446 ETH (~$6,2 млн).

@FreeRossDAO has won the auction with a bid of 1446 eth :) thank you and congratulations everyone — path.eth 🛡️ (@Cryptopathic) December 9, 2021

Аукцион выиграл пользователь yfimaxi. В разговоре с Decrypt представитель PleasrDAO заявил, что последний является участником организации.

«У нас возникли некоторые проблемы с мультиподписью, поэтому один из наших членов разместил заявку от имени организации», — объяснил он.

В 2015 году Ульбрихта признали виновным в управлении дарнет-рынком и других преступлениях. Он приговорен к двум пожизненным срокам плюс 40 лет. За его освобождение борется группа Free Ross Ulbricht, которую организовали мать, друзья и сторонники.

В конце ноября основатель Silk Road объявил, что выставит на аукцион свою NFT-коллекцию. В нее вошли 11 рисунков Ульбрихта, созданных в разные периоды его жизни, а также анимационный ролик — коллаборация с NFT-художником под ником LΞViT∆TE.

Команда проекта PleasrDAO решила принять участие в аукционе и предоставить коллективную возможность всем желающим через созданное ДАО.

После завершения аукциона всю коллекцию Ross Ulbricht Genesis Collection объединили в единственный NFT, который и получил победитель. Для этого использовали протокол Kanon KSPEC.

Согласно сайту FreeRossDAO, долю прав на NFT получат все участники ДАО пропорционально их финансовому вкладу. Эти права будут представлены токенами ROSS (стандарт ERC-20), которые также выполняют функцию токенов управления.

Ранее группа энтузиастов запустила проект ConstitutionDAO, чтобы выкупить на Sotheby’s редкий экземпляр Конституции США первого издания. За неделю сообщество собрало более $40 млн в Ethereum, но выиграть аукцион ДАО не смогла.

Напомним, попытка DuneDAO приобрести на аукционе Christie’s редкую печатную версию не снятого фильма «Дюна» Алехандро Ходоровски также закончилась неудачей.