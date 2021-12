FreeRossDAO приобрела NFT-коллекцию основателя Silk Road Росса Ульбрихта

Децентрализованная автономная организация (ДАО) FreeRossDAO приобрела NFT-коллекцию основателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта. Победившая ставка на аукционе платформы SuperRare составила 1446 ETH (~$6,2 млн).

@FreeRossDAO has won the auction with a bid of 1446 eth :) thank you and congratulations everyone