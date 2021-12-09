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Генпрокуратура поддержала введение цифрового рубля для декриминализации расчетов

Генпрокуратура поддержала введение цифрового рубля для декриминализации расчетов


Цифровой рубль будет способствовать декриминализации онлайн-расчетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генерального прокурора РФ Игоря Краснова.


По его словам, ведомство полностью поддерживает введение цифрового рубля в качестве дополнительной формы денег.


"Главное преимущество цифровой валюты ЦБ заключается в существенном повышении прозрачности расчетов, а следовательно, снижении рисков коррупции и отмывания денег", – отметил Краснов.


Генпрокурор добавил, что современные технологии сами предоставляют новые возможности для борьбы с имеющимися криминальными угрозами.


Напомним, в ноябре Генпрокуратура уже заявляла о том, что национальная цифровая валюта позволит повысить прозрачность проведения государственных закупок.


Банк России и Минфин подтвердили планы по запуску цифрового рубля как третьей формы денег до 2030 года.


Тестирование нового финансового инструмента пройдет на базе 12 банков в первом квартале 2022 года.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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