Гирлянды на главной елке Иркутска включат 9 декабря

Главную новогоднюю ёлку Иркутска в сквере имени Кирова зажгут 9 декабря в 17:30. Об этом сообщил на пресс-конференции мэр Иркутска Руслан Болотов. Иллюминацию раньше срока решили включить для создания новогоднего настроения.

По словам главы города, в новогоднюю ночь запустят шесть фейерверков: на улице Ленина, Шевцова, Маршала Конева, в районе Байкальского кольца, в парке Комсомольский и в переулке академика Окладникова. Такое решение принято из-за ограничений в проведении массовых мероприятий.

Традиционно на главной площади Иркутска к Новому году будет построен ледовый городок . Он будет состоять из 30 фигур. Основная тема – персонажи из произведений Александра Пушкина и русских народных сказок. На площади установят 12 больших ледяных скульптур, таких как Конек-горбунок, Жар-птица, Емеля с щукой, Водяной, Лиса и Колобок. Также в сквере установят семь детских маленьких фигур. Тут можно будет встретить Царевну-лягушку и Бабу Ягу. Из-за пандемии в сквере Кирова не будут устанавливать большую горку. Также не планируется проводить традиционные массовые мероприятия.

В ледяных городках Иркутска не будет горок из-за пандемии

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