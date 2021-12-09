Глава Следственного комитета РФ предложил законодательно прописать арест криптовалют

Криптовалюты необходимо признать имуществом и внедрить в законодательство процедуру их конфискации, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Интерфакс".

По его словам, в российском законодательстве до сих пор остаются "серые зоны", без регулирования которых правоохранителям сложно бороться с незаконными операциями с использованием цифровых активов.

Бастрыкин считает, что для расследования уголовных дел криптовалюты необходимо признать имуществом. С подобным заявлением он выступал в прошлом году.

"Отсутствие таких норм может затруднять квалификацию деяний и создавать неопределенность судебного рассмотрения уголовного дела. Кроме того, отсутствие определения процессуального статуса таких активов препятствует наложению на них ареста, а также конфискации", - говорит Бастрыкин.

Глава СК считает, что арестовывать криптовалюты можно по аналогии с изъятием денег и ценных бумаг при условии "подконтрольности" государству лиц, оказывающих услуги в сфере цифровых активов.

В то же время он отметил, что полный контроль в криптовалютной сфере невозможен из-за "децентрализованного характера выпуска" цифровых валют.

Бастрыкин предложил внедрить в уголовно-процессуальный закон нормы, позволяющие суду предписывать обвиняемому перевести криптоактивы на специальный государственный криптовалютный счет до завершения судебного разбирательства.

Ранее глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов сообщил о подготовке норм, которые позволят признавать цифровые активы предметом преступления и конфисковывать их.