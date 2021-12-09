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Год Черного Водяного Тигра 2022: что нельзя ставить на стол и дарить на праздник

Год Черного Водяного Тигра 2022: что нельзя ставить на стол и дарить на праздник

В преддверии Нового года стоит вопрос о выборе блюд и подарков для друзей и близких. И пусть праздничный сезон еще не начался, но многие торговые сети уже подготовили сувенирную продукцию на разный вкус и кошелек. При выборе подарков и праздничного меню на Новый 2022 год следует учитывать нюансы, ведь некоторые подарки могут принести проблемы и неудачи.

Какие подарки не любит Тигр




Тигр известен как царь всех зверей. Этот знак зодиака — символ силы и отваги, он наделен способностью изгонять злые силы. Это животное очень требовательное как к себе, так и к окружающим людям. Поэтому выбирая подарки, нужно следовать советам восточных мудрецов, чтобы не навлечь на себя его гнев.
Тигр не любит мелкие подарки – они его могут рассердить.

Под запретом оказались косметика, бижутерия и сувениры для дома. Царь зверей очень любит роскошь, поэтому не приветствуются и подарки, сделанные своими руками.
Астрологи не рекомендуют выбирать косметику для волос или туалетные принадлежности. Нежелательно выбирать подарки, связанные с вредными привычками. Духи тоже не понравятся Тигру, ведь как представитель семейства кошачьих, он очень плохо относится к резким запахам.

Что нельзя дарить на Новый год



Народные поверья также предупреждают, что нежелательными будут подарки в виде зеркала, даже если оно является частью декоративной косметики. Этот предмет всегда связывали с мистикой и магией, поэтому чтобы не навлечь беду на себя и близких, его лучше не покупать для этой цели.
Даже если такой подарок и был сделан, смотреться в него нельзя. Лучше это зеркало отложить, а позже от него избавиться.

В список запрещенных подарков вошли:
пустой кошелек, сумка — такой подарок на весь год обеспечит проблемы с финансами;
кухонные принадлежности (ножи, штопор) — они обеспечат их владельцу постоянные хлопоты и беспокойство;
домашние халаты и тапочки — в народе считают, что они принесут в дом болезни и слезы.
Подарки могут быть и недорогими, но выбрать их нужно от чистого сердца и с мыслью о том человеке, кому он предназначается. Не следует забывать и о внешнем виде преподнесенного презента. Его следует заранее упаковать в красивую обертку — Тигр это оценит.

Что не должно стоять на новогоднем столе




Тигр считается неприхотливым животным в плане еды. Он любит вкусно поесть, поэтому на стол можно приготовить практически любое блюдо. Но учитывая особенности рациона восточного Тигра, нужно сделать некоторые исключения.
Тигр не очень любит морепродукты, их лучше заменить мясными блюдами, которые должны быть в приоритете. Равнодушен он и к овощам. Полностью отказываться от них не нужно, но салаты не должны сильно привлекать внимание символа года. Если все-таки планируете готовить овощные нарезки, не забудьте добавить в них нежирное мясо домашних животных.
На столе не должно быть острых приправ и блюд.

Тигр не любит спиртного, поэтому налегать на него в Новый год также не следует. Газированные напитки нужно заменить более полезными соками и компотами.
# Общество
По материалам: RSUTE

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