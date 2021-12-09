Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого майнинга криптовалют

В окружной суд Нью-Йорка поступил иск от компании Google против предположительных создателей ботнета Glupteba, заразившего более миллиона компьютеров на базе Windows. Об этом сообщает TechCrunch.

Компания считает, что за разработкой ПО стоят россияне Дмитрий Старовиков и Александр Филиппов, ссылаясь на данные их учетных записей Gmail и Google Workspace. Также в иске упоминаются 15 неназванных лиц.

Специалисты следили за ботнетом Glupteba с 2020 года. Он крадет учетные записи пользователей Google, тайно добывает криптовалюту и настраивает прокси для перенаправления трафика.

Большинство компьютеров заразились через загрузку бесплатных программ на сайтах. Количество жертв увеличивается на тысячи ежедневно.

Сеть работает на блокчейне для защиты от сбоев и ее невозможно полностью обезвредить из-за «технической сложности». Когда один из управляющих серверов Glupteba отключается, ботнет сканирует распределенную сеть, чтобы найти новый адрес домена.

«В любой момент мощности ботнета Glupteba могут быть применены в масштабной DDoS-атаке или для работы программ-вымогателей», – сказано в жалобе Google.

Компания требует от разработчиков возместить ущерб от взломов и навсегда прекратить использование сервисов Google.

Напомним, в конце ноября специалисты Cybersecurity Action Team выяснили, что основной целью взлома аккаунтов на облачной платформе Google Cloud является их дальнейшее использование для майнинга.