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Госдума разрешила полиции вскрывать автомобили и проникать в частные дома

Госдума разрешила полиции вскрывать автомобили и проникать в частные дома

Госдума одобрила в третьем чтении новые поправки в закон «О полиции», предложенные правительством. Речь идет о правах полицейских - где-то они будут расширены, где-то, наоборот, ограничены, пишет «Российская газета».

Законопроект касается права полицейских заходить в частное жилье, вскрывать частные автомобили и применять оружие. Полицейские смогут оцеплять не просто отдельный участок, а целую территорию. В границах оцепления полиция сможет проводить личный осмотр граждан, их вещей, транспортных средств и перевозимых грузов. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее.

Полицейским разрешат представляться подозреваемому уже после задержания. Вскрыть авто и проникнуть в него можно будет для спасения жизни, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых или обвиняемых. Еще одно основание для вскрытия - осмотр автомобиля или груза, если имеется подозрение, что там находятся предметы, запрещенные для свободной продажи, без специального разрешения.

Если собственник отсутствовал в момент вскрытия автомобиля, его должны проинформировать об этом в течение суток. При этом из законопроекта убрали положение, по которому полицейский «не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если данная мера применялась по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством».

Сохраняется в неизменном виде статья закона «О полиции» о гарантиях личной безопасности полицейских - в нее не будет включаться положение о праве полицейского применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения. Если полицейский видит, что преступник достал оружие и готов выстрелить, надо предупредить его голосом, сделать предупредительный выстрел вверх и только после этого стрелять на поражение.

После принятия закона депутатами Госдумы следующим этапом станет рассмотрение документа членами Совета Федерации. Последним этапом станет подписание и обнародование закона президентом РФ.

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По материалам: irk

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