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Halo Infinite и Хаби Лейм в новой рекламе Xbox Series S

Halo Infinite и Хаби Лейм в новой рекламе Xbox Series S


Цикл рекламных роликов «Просто Next-Gen», в которых участвует Хаби Лейм, продолжает расширяться. Ранее уже было выпущено три таких ролика — по Fortnite, Rocket League и Forza Horizon 5. А сегодня Microsoft опубликовала и четвертый ролик цикла — в нем Хаби Лейм и Halo Infinite.

Напомним, что Хаби Лейм — известный видеоблоггер, который саркастически высмеивает людей, усложняющих простые вещи без всякого смысла. В новом видео Хаби Лейм показывает, что проще сыграть в Halo Infinite на Xbox Series S, чем собирать собственный костюм робота.


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Релиз Halo Infinite уже состоялся — игра доступна в Game Pass на приставках Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и на PC. Многопользовательский режим Halo Infinite является условно-бесплатным.

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По материалам: newxboxone

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