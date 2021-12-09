Halo Infinite стала «Игрой года» в пользовательском голосовании The Game Awards 2021





Завершился последний, третий, этап голосования игроков за лучшую игру года в рамках мероприятия The Game Awards 2021. С большим отрывом первое место заняла игра Halo Infinite.

Результаты голосования за лучшую игру 2021 года среди пользователей в рамках The Game Awards 2021:

Halo Infinite — 35%Metroid Dread — 22%It Takes Two — 17%Resident Evil Village — 15%Forza Horizon 5 — 11%

Отметим, что полноценный релиз игры Halo Infinite состоялся только вчера. До этого игра была доступна только в виде мультиплеера, в рамках бета-версии.

Напомним, что 10 декабря в 04:00 по московскому времени начнется мероприятие The Game Awards 2021. В рамках данного мероприятия будут выбраны лучшие игры года по мнению критиков в различных номинациях. Помимо этого, в рамках шоу ожидается большое количество анонсов. В частности, Microsoft уже заявила, что 4 игры с мероприятия The Game Awards станут частью подписки Game Pass сразу после релиза.