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Хубезов: законопроекты о QR-кодах доработают в Госдуме ко второму чтению

Хубезов: законопроекты о QR-кодах доработают в Госдуме ко второму чтению

22:44  Автор: Жанна Звягина



Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») в эфире телеканала «Россия 24» в четверг сообщил, что все нюансы правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте будут доработаны ко второму чтению.

«Сейчас первое чтение — основная концепция, ко второму чтению все эти нюансы, все эти »белые пятна« будут учтены, здесь никаких сомнений нет. Мы четко отдаем себе отчет о социальной значимости этих вопросов, видим, какой резонанс они вызывают в обществе. Поверьте мне, мы продумаем все досконально», — сказал депутат.

Одной из важных деталей Хубезов назвал возможность получения QR-кодов тем гражданам, которые имеют высокий титр антител, но переболели неофициально.

«Как будут поступать с людьми с антителами, наверное, наиболее сейчас волнующий вопрос. Бывает, что все члены семьи переболели вместе: трое получили ПЦР положительный, один не получил. Мы понимаем, что все болели ковидом, но у одного он (тест) был отрицательный», — отметил он.

7 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в понедельник, 13 декабря, в палате пройдут встречи политических фракций с представителями правительства во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой для обсуждения законопроектов о QR-кодах. 

«Как новые законы помогут в борьбе с эпидемиями?»


Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта 12 ноября. Первый проект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, кафе и магазины с предъявлением QR-кода о прививке, справки о перенесённом коронавирусе или медотвода от вакцинации. Решение об использовании таких кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать регионы.

Обсуждение инициатив в субъектах, Общественной палате, Счётной палате и Совете Федерации продлится до 14 декабря.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#QR-код

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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