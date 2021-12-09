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Хвост нового вида анкилозавров нес на себе необычное оружие

Хвост нового вида анкилозавров нес на себе необычное оружие

Новый род и вид анкилозавра был описан по почти полностью сохранившемуся скелету, найденному в чилийской Патагонии. Этот вид динозавров обитал на территории нынешнего Чили в эпоху верхнего мела, около 74 миллионов лет назад. Он получил название Stegouros elengassen. Анкилозавр был от 1,8 до 2 м в длину, включая короткий хвост, на конце которого имелось необычное оружие.

Анкилозавры были массивными четвероногими динозаврами, длиной до 6,5 (по другим данным — до 9) метров и весом до шести тонн, покрытыми толстой броней из костных пластин. На хвосте анкилозавров имелось напоминающее булаву утолщение, которым животные могли нанести удар большой силы, способный сбить с ног такого крупного хищника, как тираннозавр. При этом сами анкилозавры были травоядными и свое вооружение использовали исключительно в оборонительных целях.

В отличие от сородичей, у Stegouros elengassen хвост был снабжен не булавой, а уникальной плоской структурой с заостренными треугольными пластинами, которая напомнила авторам исследования лист папоротника. «Оружие, которое несет Stegouros elengassen на хвосте, отличается как от оружия стегозавров (состоящего из парных шипов), так и от оружия анкилозавров (похожего на булаву), — пишут палеонтологи. — Оно напоминает макуауитль, оружие древних ацтеков». Макуауитль представлял собой плоскую деревянную палицу, в кромки которой были вставлены острые пластины обсидиана.

Soto-Acuña et al., doi: 10.1038/s41586-021-04147-1

Наиболее полный скелет Stegouros elengassen был обнаружен в нижней части формации Доротея в долине Рио-де-лас-Чинас, в чилийском регионе Магалланес. Исследователи обнаружили, что новый вид был тесно связан с двумя видами анкилозавров, Kunbarrasaurus ieversi из Австралии и Antarctopelta oliveroi из Антарктиды. Эти три вида образуют кладу гондванских анкилозавров, которые раньше всех отделились от прочих анкилозавров.

Статья об открытии опубликована в журнале Nature.

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По материалам: polit.ru

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