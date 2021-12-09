Игорь Кобзев одобрил готовящийся законопроект о введении QR-кодов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал законопроект о введении QR-кодов и подписал положительный отзыв от своего имени в Госдуму. 16 декабря там рассмотрят два законопроекта — о введении ограничений в транспорте и в общественных местах. Второй из них направили для рассмотрения в регионы, чтобы понять реакцию общественности и получить отзывы. Об этом журналисту IRK.ru сообщил полномочный представитель главы региона в ЗС Роман Буянов.

Роман Буянов:

– Речь не идет о введении новых ограничений, в Иркутской области уже действуют QR-коды в общественных местах. Законопроект, который будет рассмотрен в Госдуме 16 декабря, на федеральном уровне дает правовую возможность регионам самостоятельно определять места и режим пользования QR-кодами. Сейчас ограничения вводятся на основании распоряжения Роспотребнадзора. Ситуацию просто переведут на уровень федерального законодательства. Ничего другого не поменяется.

Свои предложения по введению федерального законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах подготовили муниципалитеты и общественная палата региона. Отзыв на законопроект будет приниматься на сессии Законодательного собрания Иркутской области 10 декабря.

При этом принятие решения о вводе ограничений на транспорте остается в ведении депутатов Государственной Думы. На этот законопроект регионам реагировать не предлагали.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России. Один из них вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. По нему QR-коды, подтверждающие вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание, понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Второй законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с аналогичным QR-кодом.

При этом у военных, по документу, должны быть отдельные QR-коды. Вместо QR-кодов они смогут предъявлять другой документ, подтверждающий вакцинацию, перенесенное заболевание или наличие противопоказаний к прививке.