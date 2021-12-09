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Иркутян просят помочь с открытием центра современного искусства

Первый центр современного искусства «Огонь» появится в Иркутске. Арт-директор центра Екатерина Лазарева на личной странице в «Фейсбук» обратилась к иркутянам с просьбой помочь в открытии учреждения.

Екатерина Лазарева:
— «Огонь» – первый центр современного искусства в Иркутске. Наша задача – просвещение, дополнение культурной среды города, развитие новых связей и отношений, как туристических (мы ведь очень хотим, чтоб Иркутск стал еще интереснее и в него хотелось приехать на мероприятия), так и социальных (мы планируем работать в инклюзивном направлении, сотрудничать с вузами и ссузами, развивать свою библиотеку, соединять науку и искусство в совместных проектах, привозить интересных лекторов, работать с исправительными учреждениями и много другое).

Центр открывается при поддержке частных лиц и партнеров учреждения. Он будет находиться в здании на улице Марата, 11, где раньше находилась вальдорфская школа. Открытие назначено на 25 декабря. К этому времени в здании необходимо закончить ремонт, купить оборудование, мебель. Создатели центра просят помочь неравнодушных иркутян. Сбор средств открыт на краудфандинговой платформе planeta.ru.

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По материалам: irk

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