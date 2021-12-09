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Ивану Урганту было приказано сесть отдельно от отца на похоронах бабушки

Ивану Урганту было приказано сесть отдельно от отца на похоронах бабушки
Актер и ведущий Иван Ургант не смог пообщается с отцом на похоронах Нины Ургант.    Накануне близкие и поклонники проводили в последний путь Нину Ургант. Прощание со звездой советского фильма «Белорусский вокзал» прошло в Александринском театре. Во время траурного мероприятия журналисты обратили внимание на странное поведение сына и внука актрисы — Андрея и Ивана Ургант. Как рассказали очевидцы, ведущий почти не контактировал со своим отцом и даже сел отдельно от него. Это спровоцировало появление слухов о том, что Иван незадолго до похорон поругался с родителем и не хотел с ним общаться.
Иван Ургант с семьей Ясность в эту ситуацию внес Андрей Львович, который рассказал журналистам, почему они с сыном держались подальше друг от друга. Оказалось, что семья следовала указаниям, которые им дали «сверху». Никакого непримиримого конфликта у отца с сыном нет. «Так было приказано распорядителем, который называется администрация губернатора. Меня попросили сесть с губернатором. А Ваня сел туда, куда его посадили», — сказал Андрей Львович КП. Иван пришел на церемонию прощания со своей женой Натальей Кикнадзе. Они отказались от комментариев для прессы и допустили на похороны ограниченное количество представителей СМИ. Кстати, во время церемонии самую трогательную речь о покойной артистке сказал Михаил Боярский. Он подобрал очень точные слова, чтобы описать, какие теплые чувства он испытывал по отношению к Нине Николаевне. Тяжело больная актриса, напомним, скончалась у себя дома на 93-м году жизни.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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