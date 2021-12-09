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Яна Поплавская в ужасе от того, что ей не позволяют говорить

Яна Поплавская в ужасе от того, что ей не позволяют говорить
Актриса Яна Поплавская в шоке от того, что одним можно мастурбировать и материться, а ей нельзя сказать свое мнение. На днях Яна Поплавская посвятила пост в социальных сетях резонансному инциденту избиения годовалого ребенка. Ее возмущения были удалены, что артистка тут же сочла цензурой. Еще несколько дней назад Яна Поплавская опубликовала пост в социальных сетях, посвященный инциденту в Казани. Актрису возмутило, что женщина жестоко избила маленькую дочь, снимая все это на камеру. Вот только алгоритм Facebook счел, что сообщение артистки может быть поощрением насилия и заблокировал его. Разумеется, Поплавская не стала мириться с такой несправедливостью. «Можно показывать, как мастурбирует Дзюба, можно показывать мат в блоге Собчак, но, оказывается, нельзя иллюстрировать новость об избиении матерью-тварью годовалого ребенка. Это цензура! Когда публичный человек хочет привлечь внимание к проблеме жестокости, которая сжирает общество, тогда нужно заблокировать меня и мой пост! Идиотизм в высшей степени», — заявила Поплавская.
Яна Поплавская Артистка продублировала сообщение, написанное раньше, подчеркнув, что не отказывается от своих слов. По мнению звезды, обществу необходимо максимально серьезно относиться к проблеме насилия над детьми и женщинами, ведь такие истории происходят все чаще. «Думайте о своих детях и тех, которые живут за стенкой в соседней квартире! Прислушайтесь, не плачут ли они от того, что над ними издеваются их родная мать или злобный отчим? Есть подозрения? Звоните в полицию, в прокуратуру, в Следственный комитет и органы опеки! Нельзя уродовать детство! Из детских проблем и обид вырастают взрослые монстры», — уверена актриса. Поплавская часто высказывается на общественно-политические темы, стараясь привлечь внимание к серьезным проблемам. Чаще всего поклонники соглашаются с позицией звезды, но иногда они вступают с ней в полемику. Яна не понаслышке знает, что такое домашнее насилие. Ее брак с режиссером Сергеем Гинзбургом распался как раз из-за постоянных оскорблений и грубости со стороны мужчины. Зато сейчас звезда счастлива в новых отношениях. Именно поэтому она всегда выступает за то, чтобы люди боролись за собственное светлое будущее.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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