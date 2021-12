Эксклюзивная для Xbox игра As Dusk Falls близка к релизу





Проект As Dusk Falls анонсировали в 2020 году летом на презентации Xbox. Это игра от студии Interior/Night, которую основала Каролина Маршал — известный в игровой среде специалист, работавший в качестве ведущего геймдизайнера Heavy Rain и Beyond: Two Souls. Об игре As Dusk Falls давно не было информации. Похоже, что она ближе к релизу, чем можно было ожидать.

As Dusk Falls получила возрастной рейтинг в Корее, что намекает на ее релиз в обозримом будущем. В корейском возрастном рейтинге указано, что As Dusk Falls игра в жанре приключения, которая не предназначена для молодежи. Не исключено, что об игре расскажут сегодня в рамках The Game Awards 2021.

Сама игра As Dusk Falls представляет собой интерактивную драму, события которой разворачиваются в Аризоне. Проект должен охватить 30-летние взаимоотношения между членами двух семей и поставить перед игроками сложные вопросы.

Сразу после релиза игра As Dusk Falls будет добавлена в Game Pass. Она создается для Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

