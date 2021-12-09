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Эксклюзивные бонусы в Halo Infinite для подписчиков Game Pass Ultimate уже доступны

Эксклюзивные бонусы в Halo Infinite для подписчиков Game Pass Ultimate уже доступны


Состоялся полноценный релиз игры Halo Infinite — сюжетной кампании и мультиплеера. Многопользовательский режим проект распространяется бесплатно, а подписчики Game Pass Ultimate будут регулярно получать к нему эксклюзивные перки бесплатно. Первый перк уже доступен.

Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать бесплатно первый набор для Halo Infinite, который включает в себя:



Эксклюзивный внешний вид оружия MA40 Assault Rifle



Четыре усиления опыта



Четыре предмета для смены задач

Забрать перк можно до 11 января 2022 года — через приложение Game Pass или Xbox на различных платформах.

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По материалам: newxboxone

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