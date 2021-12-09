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Эксперты рассчитали прирост энергопотребления в РФ из-за майнинга

Эксперты рассчитали прирост энергопотребления в РФ из-за майнинга


Из-за майнеров бытовое потребление электроэнергии в ряде регионов РФ уже в этом году может вырасти в 2,5 раза. Об этом участники энергетического рынка рассказали «Известиям».


По словам главы энергетического бизнеса En+ Михаила Хардикова, рост потребления электричества майнерами под видом «населения» в 2021 году в целом по стране может составить более 20%. При этом увеличение бытового энергопотребления в некоторых регионах может составить 250%, отметил гендиректор оператора майнинговых дата-центров Bitriver Игорь Рунец.


Теневые майнеры не регистрируют бизнес, устанавливают энергоемкое оборудование в жилых домах и гаражах. Сегодня они потребляют 500–700 МВт, а их численность может составлять 50 000 – 100 000 человек, подсчитал источник в отрасли.


"Из-за стремительного роста теневой добычи криптовалюты, которая создает избыточную нагрузку на энергосистему страны и не регулируется законодательством, уже в ближайшие годы россияне могут столкнуться с массовыми перебоями снабжения электроэнергией", – добавил Михаил Хардиков.


В большей степени от домашних майнеров страдают регионы с низкими тарифами на электричество. Они подвержены частым аварийным отключениям из-за перегрузки электросетей.


Ранее власти Иркутской области заявили о «лавинообразном» росте потребления электроэнергии в регионе на бытовые нужды на 159% из-за теневых майнеров.


"Такие нагрузки могут приводить не только к авариям и обесточиванию, но и к пожарам", – заключил Игорь Рунец.


Напомним, в ноябре представители нескольких министерств РФ поддержали инициативу по признанию майнинга как вида предпринимательской деятельности.


Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил отдельно прописать процедуру налогообложения физических и юрлиц, занимающихся добычей криптовалют.


В Минэнерго, в свою очередь, исключили применение льготного тарифа для майнеров биткоина. Пока что регионам приходится добиваться перерасчетов через суды.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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