Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперты сообщили о прекращении блокировки доступа к сети Tor в РФ

Эксперты сообщили о прекращении блокировки доступа к сети Tor в РФ


В РФ перестали ограничивать доступ к сети Tor, блокируется только основной сайт torproject.org. Об этом сообщили специалисты "РосКомСвободы".


С начала декабря, когда различные эксперты начали фиксировать блокировку Tor в РФ, в стране резко возросло число подключений к сети через «мосты». За последнюю неделю число ежедневных соединений таким способом превысило 16 тысяч, на РФ пришелся 31% подключений через «мосты» в мире - это самая большая доля среди всех стран, пишут "Известия".


Команда Tor Project в ответ на блокировки призывала создавать и использовать "мосты". По словам представителей проекта, жители РФ составляют 15% всех пользователей.


https://twitter.com/torproject/status/1468304008158851076

Ранее Роскомнадзор заблокировал основной сайт torproject.org из-за размещенной на нем запрещенной информации. Какую именно информацию ведомство посчитало противоправной, не уточняется.


https://forklog.com/chto-takoe-darknet-chto-takoe-tor/
# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

"Это его сын": СМИ раскрыли тайну внебрачного ребенка Александра Абдулова
"Это его сын": СМИ раскрыли тайну внебрачного ребенка
В Подмосковье почти 180 тысяч школьников написали диагностические работы
В Подмосковье почти 180 тысяч школьников написали диагностические
В 2021 году в Дрожжановском районе Татарстана открылись четыре образовательных центра «Точка роста»
В 2021 году в Дрожжановском районе Татарстана открылись четыре
В Амурской области откроется четвертый центр «IT-куб»
В Амурской области откроется четвертый центр «IT-куб»
На Всероссийском открытом уроке рассказали о современных героях России
На Всероссийском открытом уроке рассказали о современных героях России
Стартовал прием заявок на конкурс «Здоровое питание школьника»
Стартовал прием заявок на конкурс «Здоровое питание школьника»
Эксперты сообщили о прекращении блокировки доступа к сети Tor в РФ
Эксперты сообщили о прекращении блокировки доступа к сети Tor в РФ
Россети: с начала года в Дагестане майнеры биткоина похитили электроэнергию на 70 млн рублей
Россети: с начала года в Дагестане майнеры биткоина похитили
WhatsApp интегрировал цифровой кошелек Novi в рамках пилотного тестирования
WhatsApp интегрировал цифровой кошелек Novi в рамках пилотного
Генпрокуратура поддержала введение цифрового рубля для декриминализации расчетов
Генпрокуратура поддержала введение цифрового рубля для
В парламенте Великобритании заявили, что биткоин — это не инвестиция
В парламенте Великобритании заявили, что биткоин — это не инвестиция
1inch и ювелирный бренд Parts of Four выпустят совместную коллекцию NFT
1inch и ювелирный бренд Parts of Four выпустят совместную коллекцию

Топ на сегодня

Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона "Друзей", встречах с бывшим мужем и усталости от соцсетей
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Лариса Гузеева поделилась фото из детокс-центра, где борется с «ковидно-гормональными кг»
Лариса Гузеева поделилась фото из детокс-центра, где борется с
Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого майнинга криптовалют
Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого

Еще по теме

Роскомнадзор пригрозил Tor Project блокировкой из-за запрещенной на территории РФ информации
Браузер Tor заблокировали в Венесуэле
В России начали блокировать Tor
Белорусские провайдеры начали блокировать Tor