Эксперты сообщили о прекращении блокировки доступа к сети Tor в РФ

В РФ перестали ограничивать доступ к сети Tor, блокируется только основной сайт torproject.org. Об этом сообщили специалисты "РосКомСвободы".

С начала декабря, когда различные эксперты начали фиксировать блокировку Tor в РФ, в стране резко возросло число подключений к сети через «мосты». За последнюю неделю число ежедневных соединений таким способом превысило 16 тысяч, на РФ пришелся 31% подключений через «мосты» в мире - это самая большая доля среди всех стран, пишут "Известия".

Команда Tor Project в ответ на блокировки призывала создавать и использовать "мосты". По словам представителей проекта, жители РФ составляют 15% всех пользователей.

https://twitter.com/torproject/status/1468304008158851076

Ранее Роскомнадзор заблокировал основной сайт torproject.org из-за размещенной на нем запрещенной информации. Какую именно информацию ведомство посчитало противоправной, не уточняется.

https://forklog.com/chto-takoe-darknet-chto-takoe-tor/