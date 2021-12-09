"Это его сын": СМИ раскрыли тайну внебрачного ребенка Александра Абдулова

Вадим Карасев

Виктория Лановская, которую СМИ называют одной из гражданских жен Александра Абдулова, нашла снимок тайного сына актера, скончавшегося в 2008 году в возрасте 54 лет, сообщает "Комсомольская правда".

Женщина показала журналистам белый пиджак "Армани", который принадлежал Александру Абдулову.



"Я хотела отдать его в химчистку. И как обычно в таких случаях решила проверить карманы. <...> Мое внимание привлёк шуршавший звук. Я прощупала каждый сантиметр пиджака и нашла во внутреннем потайном кармане фотографию маленького мальчика. На обратной стороне было написано: "Саша, это твой сын. Оля", - рассказала женщина.

Предположительно, белокурому мальчику на черно-белом фото всего 3-4 года. "Саша совершенно точно не стал бы носить в кармане под самым сердцем фотографию чужого ребенка. Думаю, это его сын, вот теперь только бы его найти. Уверена, он такой же красавец, как и отец", - считает Виктория.

Вдова брата Александра Абдулова Альбина, подарившая пиджак Виктории, высказалась о неожиданной находке.

"Все эти годы фото лежало в кармане, мы ведь пиджак Александра и другие его вещи ни разу не стирали. Я знаю, что именно в этом белом пиджаке Саша играл роль в фильме "Гений", а это 90-91 годы. Если предположить, что именно тогда он узнал о сыне, то сейчас этому мальчугану уже за 30. Мог ли Саша хранить это в тайне от нас, от самых родных? Да. Он при всей своей показной открытости был загадкой. Что до женщин, то да, они его любили. Родить ему сына мечтали тысячи, если не миллионы", - отметила Альбина.

Женщина не исключает, что за сына Александра Абдулова выдать чужого ребенка могла одна из его фанаток - однако в таком случае непонятно, зачем артист сохранил этот снимок.

Если этот мальчишка с фото найдется, то пускай приезжает ко мне в гости, в Иваново. Приму как родного. Думаю, я без всяких экспертиз сразу пойму Сашин этот сын или нет.

Как писал NEWSTES, ранее объявившаяся любовница Абдулова пожаловалась на пьянство актера.