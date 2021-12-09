Как менялась компьютерная мышь

01:12 Автор: Анна Шушкина

9 декабря 1968 года принято считать Днём рождения компьютерной мыши. Именно в этот день американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь.

Изобретение представляло собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу — он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши.

Идеей Энгельбарта заинтересовалась компания Xerox. Ее исследователи изменили конструкцию мыши, и она стала похожа на современную. В начале 1970-х годов компания Xerox впервые представила мышь как часть персонального компьютера. Она имела три кнопки, вместо дисков шарик и ролики, а стоила 400 долларов!

В 1983 году фирма Apple выпустила свою собственную модель однокнопочной мыши для компьютера Lisa, стоимость которой удалось уменьшить до 25 долларов. Широкую популярность мышь приобрела благодаря использованию в компьютерах Apple Macintosh и позднее в ОС Windows для IBM PC.

День 9 декабря в истории

Сегодня существует два вида компьютерных мышей: механические и оптические. Последние почти вытеснили первые, так как оказались удобнее для использования — они лишены механических элементов, а для отслеживания передвижения манипулятора относительно поверхности используют оптические датчики. Широкое распространение также получили беспроводные мыши.

Одна из последних разработок — гироскопические мыши. Мышь, оснащённая гироскопом, распознаёт движение не только на поверхности, но и в пространстве: её можно взять со стола и управлять движением кисти в воздухе.

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