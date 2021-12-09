Какие быстрые, но вкусные закуски можно приготовить на Новый 2022 год
Сегодня, 18:30
Наступающий 2022 год будет проходить под знаком Черного Водяного Тигра. Меню к новогоднему столу также должно быть с учетом предпочтений этого животного. Тигр — хищник, в его рационе преобладает мясо, но он не любит вычурных и сложных рецептов. Простые и вкусные мясные закуски — лучшее решение этого вопроса.
Мясная нарезка
Классическая мясная нарезка из нескольких сортов мяса, бекона и колбас не только украсит ваш новогодний стол, но и станет хорошей закуской под новогодние тосты. Она должна быть разнообразной, поскольку под шампанское и белые игристые вина больше подходит белое мясо, под красные сладкие вина — копчености и беконы, а розовые сухие вина можно сочетать практически с любыми мясными закусками.
Мясная закуска подается на стол на большом блюде, желательно белого цвета. Тарелки с мясной закуской должны быть красиво оформлены и украшены. Кусочки мяса выкладываются на блюдо, повторяя его форму, и украшаются листьями салата, зелени, небольшим количеством овощей, сыра или фруктов.
Нарезка мясных продуктов выполняется тонкими ломтиками при помощи острого ножа или специального слайсера. Они должны красиво сочетаться между собой по форме и цвету, отдельные кусочки могут быть свернуты в виде рулетиков, а сама нарезка сложена в виде цветка, бабочки или новогодней елки. Если хорошо постараться, можно изобразить форму тигра.
Канапе
Хорошим решением вопроса с мясными закусками к новогоднему столу могут стать небольшие канапе на шпажках или специальных вилочках. Канапе — это французский мини-бутерброд, который делается из колбасы, куриного филе или ветчины, в качестве дополнительных ингредиентов используются кусочки сыра, огурцы, томаты, оливки. Рыба для канапе не очень подойдет в год Тигра — этот хищник не любит ее.
Главное преимущество мясных канапе — это легкость и простота приготовления, сочетающиеся с прекрасными вкусовыми качествами. Они станут хорошей закуской для красного вина и крепких спиртных напитков.
Подбирать кусочки для канапе следует одинакового размера, чтобы они хорошо сочетались между собой по вкусу и цвету, а также легко сохраняли форму с помощью шпажек.
Тарталетки
Красиво оформленные порционные салаты в тарталетках станут настоящим украшением праздничного стола. Учитывая, что наступающий год пройдет под знаком Тигра, тарталетки можно сделать с мясной начинкой, а можно наполнить оливье или любым другим салатом, который традиционно готовят на новый год в качестве закуски. Салаты в них выглядят гораздо аппетитнее, чем в традиционных салатниках.
Тарталетки хорошо подойдут в качестве закуски под красное или белое вино и крепкие спиртные напитки. Подаются они на стол на большом блюде, которое должно быть красиво оформлено, а сама закуска должна отличаться отменными вкусовыми качествами.
Можно подать на стол и горячие тарталетки, например, из куриного филе и шампиньонов под запеченной сырной корочкой.
Готовятся они очень просто: отварное куриное филе, нарезанное мелкими кусочками, смешивается с обжаренными шампиньонами и луком. Тарталетки наполняют этой массой, сверху посыпают тертым сыром и ставят в горячую духовку до получения золотистой сырной корочки. При подаче на стол украшаются зеленью.
Рулетики из лаваша
Оригинальной мясной закуской в год Тигра станут рулетики из готового лаваша, которые очень легки в приготовлении, оригинально смотрятся на праздничном столе и отличаются хорошими вкусовыми качествами.
Для приготовления мясных рулетиков берем тонкий армянский лаваш и начинку из мяса. Для нее можно использовать куриную грудку, говядину или нежирную свинину. Мясо предварительно отвариваем с добавлением специй, лук обжариваем до золотистого цвета и смешивается с мясом. В начинку добавляем сметану, тертый сыр, немного зелени и специй. Затем ее аккуратно выкладываем на лаваш, предварительно нарезанный на несколько ровных квадратов, сворачиваем рулетиком и нарезаем кольцами.
Полученные рулетики слегка обжариваем на сковородке с двух сторон. Подавать на стол можно как в горячем, так и в холодном виде, выложив на большом блюде и дополнительно украсив зеленью. Рулетики из лаваша станут хорошей закуской для крепких спиртных напитков.
По материалам: RSUTE