Какие быстрые, но вкусные закуски можно приготовить на Новый 2022 год

Мясная нарезка

Канапе

Тарталетки

Рулетики из лаваша

Наступающий 2022 год будет проходить под знаком Черного Водяного Тигра. Меню к новогоднему столу также должно быть с учетом предпочтений этого животного. Тигр — хищник, в его рационе преобладает мясо, но он не любит вычурных и сложных рецептов. Простые и вкусные мясные закуски — лучшее решение этого вопроса.Классическая мясная нарезка из нескольких сортов мяса, бекона и колбас не только украсит ваш новогодний стол, но и станет хорошей закуской под новогодние тосты. Она должна быть разнообразной, поскольку под шампанское и белые игристые вина больше подходит белое мясо, под красные сладкие вина — копчености и беконы, а розовые сухие вина можно сочетать практически с любыми мясными закусками.Мясная закуска подается на стол на большом блюде, желательно белого цвета. Тарелки с мясной закуской должны быть красиво оформлены и украшены. Кусочки мяса выкладываются на блюдо, повторяя его форму, и украшаются листьями салата, зелени, небольшим количеством овощей, сыра или фруктов.Нарезка мясных продуктов выполняется тонкими ломтиками при помощи острого ножа или специального слайсера. Они должны красиво сочетаться между собой по форме и цвету, отдельные кусочки могут быть свернуты в виде рулетиков, а сама нарезка сложена в виде цветка, бабочки или новогодней елки. Если хорошо постараться, можно изобразить форму тигра.Хорошим решением вопроса с мясными закусками к новогоднему столу могут стать небольшие канапе на шпажках или специальных вилочках. Канапе — это французский мини-бутерброд, который делается из колбасы, куриного филе или ветчины, в качестве дополнительных ингредиентов используются кусочки сыра, огурцы, томаты, оливки. Рыба для канапе не очень подойдет в год Тигра — этот хищник не любит ее.Главное преимущество мясных канапе — это легкость и простота приготовления, сочетающиеся с прекрасными вкусовыми качествами. Они станут хорошей закуской для красного вина и крепких спиртных напитков.Подбирать кусочки для канапе следует одинакового размера, чтобы они хорошо сочетались между собой по вкусу и цвету, а также легко сохраняли форму с помощью шпажек.Красиво оформленные порционные салаты в тарталетках станут настоящим украшением праздничного стола. Учитывая, что наступающий год пройдет под знаком Тигра, тарталетки можно сделать с мясной начинкой, а можно наполнить оливье или любым другим салатом, который традиционно готовят на новый год в качестве закуски. Салаты в них выглядят гораздо аппетитнее, чем в традиционных салатниках.Тарталетки хорошо подойдут в качестве закуски под красное или белое вино и крепкие спиртные напитки. Подаются они на стол на большом блюде, которое должно быть красиво оформлено, а сама закуска должна отличаться отменными вкусовыми качествами.Можно подать на стол и горячие тарталетки, например, из куриного филе и шампиньонов под запеченной сырной корочкой.Готовятся они очень просто: отварное куриное филе, нарезанное мелкими кусочками, смешивается с обжаренными шампиньонами и луком. Тарталетки наполняют этой массой, сверху посыпают тертым сыром и ставят в горячую духовку до получения золотистой сырной корочки. При подаче на стол украшаются зеленью.Оригинальной мясной закуской в год Тигра станут рулетики из готового лаваша, которые очень легки в приготовлении, оригинально смотрятся на праздничном столе и отличаются хорошими вкусовыми качествами.Для приготовления мясных рулетиков берем тонкий армянский лаваш и начинку из мяса. Для нее можно использовать куриную грудку, говядину или нежирную свинину. Мясо предварительно отвариваем с добавлением специй, лук обжариваем до золотистого цвета и смешивается с мясом. В начинку добавляем сметану, тертый сыр, немного зелени и специй. Затем ее аккуратно выкладываем на лаваш, предварительно нарезанный на несколько ровных квадратов, сворачиваем рулетиком и нарезаем кольцами.Полученные рулетики слегка обжариваем на сковородке с двух сторон. Подавать на стол можно как в горячем, так и в холодном виде, выложив на большом блюде и дополнительно украсив зеленью. Рулетики из лаваша станут хорошей закуской для крепких спиртных напитков.