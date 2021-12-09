Ким Кардашьян признали иконой моды — вот 10 образов, которые доказывают, что это справедливо

Вадим Карасев

На этой неделе Ким Кардашьян получила премию "Икона моды" на церемонии People's Choice Awards. В 2018 году ее влияние на индустрию отметили и на церемонии CFDA, наградив статуэткой в категории Influencer Award. К стилю Ким можно относиться по-разному, но нельзя не признать, что ее образы обсуждают все, и в истории поп-культуры они точно останутся. Сегодня предлагаем вспомнить несколько самых ярких, запоминающихся и мемных нарядов.

1.Черный образ Balenciaga

Маски стали частью нашей жизни во время пандемии коронавируса, но Ким не была бы Ким, если бы не вывела эту необходимость в плоскость моды. На Met Gala в этом году она появилась в полностью закрытом черном наряде Balenciaga.





Ким Кардашьян в Balenciaga на Met Gala в 2021 году

Не стоит списывать ее со счетов. Позвольте ей экспериментировать и наслаждаться этим выбором, который она делает,

— поддерживала смелые образы Ким Сара Джессика Паркер.

2.Розовый образ Balenciaga

Еще один модный (и не только) триумф Ким в этом году — выпуск шоу Saturday Night Live, который она провела. Все оценили ее чувство юмора и, конечно, новые эффектные образы. Розовый комбинезон с объемным боа — наш фаворит.





Ким Кардашьян в Balenciaga в 2021 году

3.Образ с корсетом-прессом Schiaparelli

Этот необычный наряд, созданный Дэниелом Розберри, Ким надевала на прошлое Рождество, и, конечно, его снова бурно обсуждали в сети. Сюрреалистические вещи Schiaparelli сегодня и так снова в центре внимания модной индустрии, но нельзя не оценить и иронию Ким — накладной пресс точно нужен всем на время застолий.





Ким Кардашьян в Schiaparelli в 2020 году

4.Латексный образ Balmain

Не побоялась посмеяться над собой Ким и в случае с этоим нарядом. На постановочной фотографии для инстаграма он смотрится, безусловно, сногсшибательно, но звезда показала и обратную сторону красоты, которая требует жертв... или помощи окружающих! В латексные вещи Кардашьян влезала при активной поддержке ассистентов.









Ким Кардашьян в Balmain в 2020 году

5.Цветочный образ Givenchy

Говоря о мемности многих нарядов Ким, конечно, нельзя не вспомнить тот выход, с которого все и началось. На Met Gala в 2013 году Ким шла как "+1" к Канье Уэсту, а выходила с него уже едва ли не самой главной и обсуждаемой героиней — все благодаря этому платью Givenchy.

Она умная, милая, красивая... Она начала приходить на мои шоу, и некоторые люди меня критиковали за это. Но я люблю Канье, а теперь я люблю и Ким, и мне было все равно, что думают люди. Я был горд, когда она получила обложку американского Vogue. А ведь за пару лет до этого ни один бренд не стал бы работать с ней. Но Ким представляет женщину сегодняшнего дня — она ​​определяет сегодняшнее общество,

— говорил Рикардо Тиши, который как раз одним из первых стал работать с Ким, когда был еще креативным директором Givenchy, и собирал ее на этот бал.





Ким Кардашьян в Givenchy и Канье Уэст на Met Gala в 2013 году

6."Влажный" образ Mugler

Очень быстро с Ким захотели работать не только действующие лица современной индустрии моды, но и ушедшие на покой мэтры. Ради Ким в 2019 году Тьерри Мюглер, который оставил свой бренд и мир высокой моды около 20 лет назад, вернулся к своему ремеслу и на заказ создал платье, которое снова обсуждали все. К слову, Кардашьян опять пришлось проявить силу воли — платье было настолько узким, что она с трудом дышала и не могла сесть.





Ким Кардашьян в платье, созданном на заказ Тьерри Мюглером, на Met Gala в 2019 году

7."Золотой" образ Versace

Бал Met Gala вообще стал одной из главных площадок для модных парадов Ким. Едва ли был хоть один год, когда звезда оставалась в тени — скорее почти каждый раз затмевала остальных. Как и в случае с этим "золотым" платьем — просто, но как эффектно!





Ким Кардашьян в Versace на Met Gala в 2017 году

8.Образ "космический ковбой" Mugler

Блеск Ким точно любит — и свидетельство тому этот образ на Хэллоуин! Даже полуобнаженные образы Кардашьян, над которыми она и сама иронизировала, теперь выглядят как готовый экспонат для музея моды.

Я в шоке, что получаю модную награду, ведь большую часть времени я голая,

— сказала она в 2018 году, получая премию на церемонии CFDA.





Ким Кардашьян в Mugler на Хэллоуин в 2021 году

9.Образ с платьем-"устрицей" Alexander McQueen

Ну и, конечно, особое место в галерее образов Ким занимают винтажные наряды. Она была одной из тех, кто укрепил тренд на платья из прошлых коллекций. Да, винтаж любили носить и Белла Хадид, и Кендалл Дженнер, но Ким последовательно подняла интерес к модным архивам на совершенно другой уровень, познакомив самую широкую публику с выборкой нарядов знаковых домов моды: Mugler, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier.

Легендарное oyster dress (платье-"устрица" — вдохновением для него послужила раковина моллюска), созданное Александром Маккуином и существующее всего в двух экземплярах, — точно одна из жемчужин этой коллекции.





Ким Кардашьян в Alexander McQueen на афтепати церемонии "Оскар" в 2020 году

10.Винтажный образ Jean Paul Gaultier

Внесла свою лепту Ким и во всплеск интереса к винтажным работам Жан-Поля Готье. Особенно ей полюбились облегающие платья с психоделическими принтами из осенней коллекции 1995 года.





Ким Кардашьян в Jean Paul Gaultier в 2020 году

От сомнительной звезды реалити-шоу до иконы моды — Ким действительно проделала сложный путь, а ее влияние на индустрию признали уже многие эксперты в мире моды.

Ким является самой важной и влиятельной персоной в мире. Каждый раз, когда она надевает вещь какого-то бренда, публикует что-либо о марке или просто говорит о ней, происходит немедленный и значительный рост как узнаваемости, так и продаж,

— говорил о ней Томми Хилфигер.

Надя Бесчетникова