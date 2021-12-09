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Клара Новикова рассказала, сколько она стоила

Клара Новикова рассказала, сколько она стоила
Актриса Клара Новикова рассказала, как начиналась ее карьера.   Артистка в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как ее пытались купить на Украине. «В Киеве мне однажды предложили роль в кино. Я прибежала домой после репетиции. Мама сказала, что звонил какой-то мужчина и хочет меня посмотреть. Она говорит: «Он будет в кожаном пальто с газетой в руках». Я побежала к нему. Была тогда студенткой. Подошла и говорю: «Привет. Пошли?», сказала Клара Новикова.
Клара Новикова Как отметила Новикова, мужчина не растерялся. «Он сказал: «Пошли». Мы идем через мост, и он говорит: «А сколько вы стоите?» Я говорю: «Четыре рубля 50 копеек». Он говорит: «А почему 50 копеек?» Я отвечаю: «Ну так назначило министерство культуры», — заметила Клара Новикова. Напомним, что Клара Новикова — известная артистка эстрады. В этом году ей исполнится уже 75 лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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