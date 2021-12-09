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Команда ZKSwap раздаст 50 000 ZKS за тестирование третьей версии биржи

Команда ZKSwap раздаст 50 000 ZKS за тестирование третьей версии биржи

1 декабря разработчики представили третью версию децентрализованной биржи ZKSwap c обновленным интерфейсом и поддержкой NFT. Команда проекта раздаст 50 000 ZKS пользователям, которые примут участие в тестировании ZKSwap V3.


Мероприятие продлится до 14 декабря. Для получения токенов нужно:



  • написать отзыв объемом от 300 слов на форуме ZKSwap;

  • опубликовать ссылку на отзыв в Twitter с хештегом #V3 Testnet Feedback# и адресом своего кошелька.


Команда ZKSwap выберет лучшие отзывы в двух номинациях:



  • Best Contribution Award. 60 авторов получат по 500 ZKS;

  • Honorable Mention Award. 200 авторов получат по 100 ZKS.


Организаторы распределят вознаграждения до 23 декабря.


При оценке учитывается уникальность отзывов и достоверность сообщений об ошибках. Если к одному IP привязаны несколько Ethereum-кошельков, токены получит адрес с наибольшим вознаграждением.


Подробная инструкция по подключению кошелька MetaMask к Ethereum Rinkeby и получению тестовых токенов — в блоге ZKSwap.


Напомним, ранее ForkLog опубликовал образовательные карточки о ZKSwap, ZK-Rollups и токене ZKS.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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