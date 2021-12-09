Команда ZKSwap раздаст 50 000 ZKS за тестирование третьей версии биржи
1 декабря разработчики представили третью версию децентрализованной биржи ZKSwap c обновленным интерфейсом и поддержкой NFT. Команда проекта раздаст 50 000 ZKS пользователям, которые примут участие в тестировании ZKSwap V3.
Мероприятие продлится до 14 декабря. Для получения токенов нужно:
- написать отзыв объемом от 300 слов на форуме ZKSwap;
- опубликовать ссылку на отзыв в Twitter с хештегом #V3 Testnet Feedback# и адресом своего кошелька.
Команда ZKSwap выберет лучшие отзывы в двух номинациях:
- Best Contribution Award. 60 авторов получат по 500 ZKS;
- Honorable Mention Award. 200 авторов получат по 100 ZKS.
Организаторы распределят вознаграждения до 23 декабря.
При оценке учитывается уникальность отзывов и достоверность сообщений об ошибках. Если к одному IP привязаны несколько Ethereum-кошельков, токены получит адрес с наибольшим вознаграждением.
Подробная инструкция по подключению кошелька MetaMask к Ethereum Rinkeby и получению тестовых токенов — в блоге ZKSwap.
Напомним, ранее ForkLog опубликовал образовательные карточки о ZKSwap, ZK-Rollups и токене ZKS.