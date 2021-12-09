Команда ZKSwap раздаст 50 000 ZKS за тестирование третьей версии биржи

1 декабря разработчики представили третью версию децентрализованной биржи ZKSwap c обновленным интерфейсом и поддержкой NFT. Команда проекта раздаст 50 000 ZKS пользователям, которые примут участие в тестировании ZKSwap V3.

Мероприятие продлится до 14 декабря. Для получения токенов нужно:



написать отзыв объемом от 300 слов на форуме ZKSwap;



опубликовать ссылку на отзыв в Twitter с хештегом #V3 Testnet Feedback# и адресом своего кошелька.



Команда ZKSwap выберет лучшие отзывы в двух номинациях:



Best Contribution Award . 60 авторов получат по 500 ZKS;

. 60 авторов получат по 500 ZKS;

Honorable Mention Award. 200 авторов получат по 100 ZKS.



Организаторы распределят вознаграждения до 23 декабря.

При оценке учитывается уникальность отзывов и достоверность сообщений об ошибках. Если к одному IP привязаны несколько Ethereum-кошельков, токены получит адрес с наибольшим вознаграждением.

Подробная инструкция по подключению кошелька MetaMask к Ethereum Rinkeby и получению тестовых токенов — в блоге ZKSwap.

Напомним, ранее ForkLog опубликовал образовательные карточки о ZKSwap, ZK-Rollups и токене ZKS.