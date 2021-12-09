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Комитет Госдумы совместно с правозащитниками изучит практику применения закона об иноагентах

Комитет Госдумы совместно с правозащитниками изучит практику применения закона об иноагентах

21:20  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений готов изучить практику применения закона об иностранных агентах совместно с Министерством юстиции и правозащитниками. Об этом в четверг сообщила глава комитета Ольга Тимофеева, ее слова передает ТАСС.

Ранее в четверг на заседании совета по правам человека президент Владимир Путин заявил, что законодательство о СМИ-иноагентах нуждается в обсуждении с профессиональным сообществом.

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«Мы согласны, что дискуссию надо переводить в строго правовую форму. Вместе с коллегами из совета по правам человека, Минюста, Комитета (Госдумы) по информационной политике, СМИ и общественниками изучим правоприменительную практику, как работают механизмы, нет ли перекосов. Но во главе мы, прежде всего, ставим интересы своих избирателей и своей страны», — сказала Тимофеева.

По ее словам, глава государства справедливо напомнил в ходе заседания, что принятие норм об иноагентах стало ответной мерой.

«Да, мы вводили законодательство об иноагентах, когда к нашим СМИ стали применять жесткие меры за рубежом. И мы стоим на той позиции, что должны защищать в первую очередь интересы нашего государства и наших людей», — сказала она.

По данным Минюста, на сегодняшний день в реестре иностранных агентов 75 некоммерческих организаций, 103 СМИ и три незарегистрированных общественных объединения.

В Совфеде не исключают появления новых законопроектов об иноагентах


Ранее в четверг депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму поправки в закон об иноагентах, передающие суду право определять факт зависимости организации или человека от иностранного государства. 17 ноября аналогичный законопроект внесла в палату «Справедливая Россия — За правду».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#иноагенты #СМИ

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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