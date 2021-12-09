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Комитет ЗС Приангарья одобрил законопроект о выплатах на жилье детям-сиротам

Комитет ЗС Приангарья одобрил законопроект о выплатах на жилье детям-сиротам

Комитет по социально-культурному законодательству Заксобрания Иркутской области рекомендовал принять на сессии в окончательном виде законопроект о выплатах на покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщается на сайте ЗС.

Сейчас эта мера социальной защиты производится согласно указу губернатора. Законопроектом мера закрепляется на уровне законодательства. Социальные выплаты будут получать сироты и относящиеся к ним лица, только при наличии постоянного места работы и детей. При этом купленная жилплощадь будет сразу оформляться в собственность.

Во втором чтении были внесены несколько поправок. Так, уточнено, что в случае если стоимость жилья превышает размер выплаты, то на его покупку получатель меры поддержки может использовать не только собственные и заемные средства, но и средства материнского капитала и областного материнского капитала. Также устанавливается порядок принятия на учет и предоставления социальной выплаты детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот.

Предыдущая новость по этой теме:

Комитет ЗС Приангарья одобрил законопроекты об обеспечении жильем сирот и нуждающихся граждан

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По материалам: irk

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