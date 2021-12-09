Комплексную транспортную реформу проведут в Иркутске в 2022 году

Комплексную транспортную реформу планируют провести городские власти в Иркутске в 2022 году. Об этом на пресс-конференции 9 декабря заявил глава областного центра Руслан Болотов. По его словам, дело не только в замене подвижного состава, который сегодня находится в критически изношенном состоянии. В решении транспортной проблемы необходимы комплексные меры, в которых ключевой фактор – создание условий.

Одно из глобальных изменений будущей реформы — переход на брутто контракты. Городские власти уже ведут переговоры об этом с правительством Иркутской области, идею поддержал губернатор региона Игорь Кобзев.

Руслан Болотов:

– Говорят, что в Ленинский район вечером не уедешь, водители объясняют, что им не выгодно, пассажиров нет. Водители гоняют по городу, нарушая все правила дорожного движения, в погоне за пассажирами. Мы планируем переход с оплаты за пассажиров на оплату за пройденный километраж. То есть, по расписанию выполненной работы. Это во многом изменит ситуацию. И управлять всем движением транспорта должен единый центр.

Обратят внимание на наличие выделенных полос для общественного транспорта, здесь в качестве положительного примера Руслан Болотов привел Ленинский район, которому такая мера помогла. Еще одно решение — ограничение парковок в центре города с помощью парковочных блокираторов*. По всему городу их будет около 40. Глава города понимает, что нововведения вызовут критику, но иначе проблему центра Иркутска, рассчитанного на проходимость в 50 тысяч человек при фактической маятниковой миллионной миграции, не решить.

Планируется и замена подвижного состава муниципальных предприятий. На сегодняшний день в Иркутске 2800 единиц подвижного состава, более 60% из них — малой вместимости. Ключевая задача реформы — увеличить количество низкопольного транспорта большой вместимости. И за счет увеличения вместимости прийти к 1000 единиц транспорта на улицах города.

Справка:

*Парковочный блокиратор — прочная металлоконструкция, состоящая из стационарной части, которая крепится к поверхности, и подвижной, складывающейся, которая блокируется с помощью различных замков в разложенном состоянии. Антипарковочные барьеры полезны в ситуациях, когда необходим контроль распределения паркующегося автотранспорта.