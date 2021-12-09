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Константин Хабенский боялся, что не доживет до пятидесяти лет

Константин Хабенский боялся, что не доживет до пятидесяти лет
Актер Константин Хабенский решился на серьезный разговор с Эрнстом. В январе Константин Хабенский отметит 50-летие. Думать о юбилее некогда: у него благотворительные проекты, съемки и театр. Но ему настойчиво звонят с телевидения. 49-летний Хабенский вспомнил, как пережил прошлый юбилей. В январе 2016 году ему исполнялось 45 лет, и за несколько месяцев до круглой даты ему начали звонить журналисты с предложением снять документальный фильм. Особенно в этом усердствовали корреспонденты с первой кнопки, которые буквально требовали: нужно записать эту программу, и эту. «А у меня был какой-то дикий режим, понимал, что никуда я не влезаю никак. Все кивают на Эрнста, мол, он очень просил. Я набрался наглости и позвонил ему: «Дорогой Константин Львович! Скажите мне, пожалуйста, вы считаете, что при таком моем графике жизни я до 50 не дотяну?» Он посмеялся: «Все, даю отбой, ждем полтинника!» — делится Хабенский смешной историей с «Кинорепортер».
Константин Хабенский Сейчас все его мысли занимает театр, ведь теперь он художественным руководителем МХТ! Ради этого пришлось отказаться от киноработ. «Потому что, либо быть везде и ничего не успеть, то есть сделать, но плохо, либо сосредоточиться на одном деле, чтобы его как-то перезапустить, отладить, и тогда уже заняться собой», — сказал актер. При этом он подчеркивает, что не собирается уходить или отказываться от чего-то. Он просто сделал выбор в пользу того, что ему сейчас интересно — и готов потратить время, чтобы вернуть славные времена МХТ. Недавно Хабенского спросили, не удивлен ли он тем, что знаменитые театры начали возглавлять молодые звезды, такие как Миронов, Безруков, Машков. «Дело не столько в возрасте художественного руководителя, сколько в его опыте и в том, с какой командой он будет работать. Чтобы получилось что-то по-настоящему значимое, нужны люди, мыслящие широким спектром», — резюмирует актер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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