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Кошка раньше всех почувствовала, что хозяйка беременна и начала готовиться ко встрече с малышом

Кошка раньше всех почувствовала, что хозяйка беременна и начала готовиться ко встрече с малышом

Однажды девушка Саманта Смитт решила завести кошку, но не стала покупать породистого котенка, а забрала питомицу из приюта.

Луна очень добрая, ласковая, пушистая, она очень предана хозяйке и старается всегда быть с ней рядом.


«Мы с моей кошкой связаны невидимой нитью. Я вижу, как сильно она меня любит. Наши гости очень любят Луну, она нравится даже тем, кто не очень любит кошек» – рассказала Саманта.


Так как девушка и ее питомица очень близки, пушистой красавице потребовалось минимум времени, чтобы определить, что хозяйка ждет пополнения. В течение всех девяти месяцев животное старалось быть рядом с Самантой.

Луна была очень ласковой и внимательной, а незадолго до родов, она начала подготавливать дом к новому жильцу.

Беременности шел шестой месяц, и по ночам котейка начала складывать разные предметы в кучку, в итоге вышло что-то похожее на гнездо, где могли мы разместиться мама и ее малыш.


«Чем больше был срок, тем чаще она начала делать такие местечки. Я каждый день рассказывала Луне, что очень благодарна за заботу» – рассказывает девушка.


Самым интересным в последствии оказалось то, что кошка всегда делала этот в районе половины четвертого ночи. Девушка родила малыша примерно в этой же время и сейчас уверена, что Луна знала об этом.

@sammiii22_

Watch till the end to see her finish result 😍 ##cats ##catsoftiktok ##cat ##baby ##fyp ##love ##nesting ##catlover ##incredible

♬ original sound — Samantha M Smith

После утомительного ожидания нового жильца Луна встретила мальчика, и была очень взволнована. Теперь мохнатая любимицы привыкает к ребенку, и пока очень насторожено относится к нему.

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По материалам: MirFactov

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