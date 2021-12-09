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Краудфандинговая платформа Kickstarter анонсировала переход на блокчейн Celo

Краудфандинговая платформа Kickstarter анонсировала переход на блокчейн Celo


Платформа Kickstarter сообщила о планах по разработке краудфандингового протокола с открытым исходным кодом на блокчейне Celo. Проект предложит основные функции площадки в децентрализованной среде.


Краудфандинговая платформа Kickstarter сообщила о планах по созданию децентрализованной версии ее основных функций с открытым исходным кодом на базе блокчейна Celo.


Команда зарегистрировала «дочку», которая начиная с первого квартала 2022 года приступит к разработке блокчейн-аналога Kickstarter. Материнская компания предоставит финансирование, сформирует первоначальный совет директоров и станет одним из первых клиентов. 


В 2022 году предполагается перевод сайта проекта на протокол без «заметных изменений» для пользователей.


В рамках децентрализованной версии создадут независимую лабораторию с целью создания инструментов развития проекта и обеспечения независимости от руководства новой компании. 


Ее возглавит Камилла Кэнон, соучредитель и CEO Purpose Foundation, занимающейся разработкой и масштабированием альтернативных моделей собственности и управления.


В ближайшие недели выпустят white paper и дорожную карту проекта.


Выбор Celo в Kickstarter объяснили минимизацией воздействия на окружающую среду и фокусом на глобальной доступности.


В июле раунд финансирования Celo возглавила a16z, до этого в проект инвестировала Deutsche Telekom.


Celo стал основой инициативы Aave, Curve и Sushi и других проектов по глобальному внедрению DeFi.


Напомним, венчурная фирма Outlier Ventures из Великобритании предложила механизм привлечения средств с помощью NFT, подобный ICO.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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