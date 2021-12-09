Крупное финальное дополнение Wounds of Eventide для Blasphemous уже доступно





В сентябре 2019 года на приставках Xbox One, Playstation 4, Switch и на PC состоялся релиз игры Blasphemous. Это метроидвания, которая была выпущена игровым издательством Team17. Главный герой в ней – Кающийся, который должен спасти мир. Игра чем-то похожа на Dark Souls, но в жанре метроидвании, и она хорошо была воспринята игроками и профильной прессой.

Разработчики сегодня выпустили заключительное бесплатное дополнение для игры Blasphemous, которое получило название Wounds of Eventide. С дополнением в игре появляются новые уровни, враги, предметы и прочий контент. Кроме того, дополнение связывает игру с сиквелом, который должен быть выпущен в 2023 году.

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Отметим, что это третье бесплатное крупное дополнение для игры Blasphemous. Сам проект продается в Microsoft Store по цене в $24,99.

Blasphemous

Blasphemous — это динамичный напряженный платформер, который сочетает в себе черты агрессивных игр с большим количеством сражений и увлекательный сюжет. Игрокам предстоит исследовать огромную вселенную, состоящую из нелинейных уровней.

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