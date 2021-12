Ledger выпустит криптовалютную карту Visa

Производитель аппаратных кошельков Ledger анонсировал запуск в первом квартале 2022 года платежной карты Crypto Life в сети Visa. Она обеспечит мгновенную конвертацию цифровых активов в фиат в момент оплаты и возможность кредитования под залог криптовалют.

