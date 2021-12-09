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"Любил меня как дочь": звезда "Голоса" прокомментировала слухи о связи с Градским

"Любил меня как дочь": звезда "Голоса" прокомментировала слухи о связи с Градским

Актриса Людмила Цветкова накануне высказалась о возлюбленной Александра Градского из "Голоса". Участница популярного шоу прокомментировала слухи о связи с мэтром.

По словам Цветковой, пару лет назад у Александра Градского завязались отношения с одной из участниц "Голоса".

"Да, мне рассказывали, что новая девка из "Голоса" два года назад у Градского появилась. Но подробностей не знаю. Градский многих ребят из "Голоса" после шоу брал на работу в свой музыкальный театр, но зарплату платил копеечную. У некоторых даже не хватало денег на съем жилья, и они были вынуждены жить прямо в "Градский Холле", — цитирует Цветкову "Экспресс газета".

Как отмечает Woman.ru, все внимание вскоре было обращено на Александру Воробьеву — предположительно, именно из-за нее маэстро "потерял голову". Журналисты попросили девушку прокомментировать возникшие домыслы.

"Мы знакомы с Александром Борисовичем с ''Голоса'', и после проекта я стала работать в его театре. До последних дней мы регулярно общались, вместе с супругом ездили к нему в студию <...> Он мог что-то создать и позвонить в 2 часа ночи, сказать: ''Саша, я придумал такой и такой номер. Но все наше общение было исключительно по музыкальным вопросам! Его беспокоила моя карьера и самореализация в данной сфере. Он считал, что для моего потенциала выхлоп должен быть больше", — заявила Воробьева.

Как отмечается, студию Александр Градский организовал в собственной столичной квартире. По словам Воробьевой, Градский относился к ней как к дочери.

Он любил меня как профессионала, человека творческого. Он обожал мой голос и любил меня как отец — дочь. Все домыслы про какую-то связь между нами — полная чушь! Не надо очернять его имя. Просто больно смотреть. Человек был настолько замечательный. 

Воробьева также рассказала о последнем созвоне с Градским. Это произошло за 1,5 недели до смерти маэстро.

Обсуждали творческие вопросы, договаривались, что приедем к нему в гости. Но он ни слова не сказал о своем плохом самочувствии, никогда не жаловался. Мы даже не знали о его состоянии. А потом все так быстро произошло, что не верится. Пожалуйста, не очерняйте его имя. 

Как писал NEWSTES, ранее врач раскритиковал коллег, позволивших Градскому участвовать в "Голосе".

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По материалам: uposters.ru

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