"Любил меня как дочь": звезда "Голоса" прокомментировала слухи о связи с Градским
Актриса Людмила Цветкова накануне высказалась о возлюбленной Александра Градского из "Голоса". Участница популярного шоу прокомментировала слухи о связи с мэтром.
По словам Цветковой, пару лет назад у Александра Градского завязались отношения с одной из участниц "Голоса".
"Да, мне рассказывали, что новая девка из "Голоса" два года назад у Градского появилась. Но подробностей не знаю. Градский многих ребят из "Голоса" после шоу брал на работу в свой музыкальный театр, но зарплату платил копеечную. У некоторых даже не хватало денег на съем жилья, и они были вынуждены жить прямо в "Градский Холле", — цитирует Цветкову "Экспресс газета".
Как отмечает Woman.ru, все внимание вскоре было обращено на Александру Воробьеву — предположительно, именно из-за нее маэстро "потерял голову". Журналисты попросили девушку прокомментировать возникшие домыслы.
"Мы знакомы с Александром Борисовичем с ''Голоса'', и после проекта я стала работать в его театре. До последних дней мы регулярно общались, вместе с супругом ездили к нему в студию <...> Он мог что-то создать и позвонить в 2 часа ночи, сказать: ''Саша, я придумал такой и такой номер. Но все наше общение было исключительно по музыкальным вопросам! Его беспокоила моя карьера и самореализация в данной сфере. Он считал, что для моего потенциала выхлоп должен быть больше", — заявила Воробьева.
Как отмечается, студию Александр Градский организовал в собственной столичной квартире. По словам Воробьевой, Градский относился к ней как к дочери.
Воробьева также рассказала о последнем созвоне с Градским. Это произошло за 1,5 недели до смерти маэстро.
Как писал NEWSTES, ранее врач раскритиковал коллег, позволивших Градскому участвовать в "Голосе".