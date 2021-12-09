Лунный день сегодня 9 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Луна оказывает сильное влияние на людей. Для того чтобы каждый ваш день был успешным, стоит прислушиваться к рекомендациям астрологов. Они подробно рассказывают о том, какие дела будут благоприятны сегодня.

Эксперты в области биоэнергетики рекомендуют начинать каждый день с позитивного настроения, с любви к себе и к миру. В этом плане для вас полезными станут правила доброго утра, которым стоит следовать в любой день — благоприятный и неблагоприятный.

Фаза Луны: начинается 5 лунный день. Он пройдет под управлением стихии Воздуха, представленной Водолеем. Нас ждет довольно активное время, однако возможны небольшие перепады настроения. Такое положение Луны идеально подходит для общения и творческой работы.

Магнитные бури 9 декабря: на сегодня метеорологи не прогнозируют возмущений магнитосферы Земли.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

прогулки;шопинг;финансовые операции;работа в команде;общение.вредные привычки;длительное уединение;трудные дела.

Активность людей возрастает, и сил становится больше благодаря росту Луны. Несмотря на это, еще не окрепшее полностью ночное светило не сможет эффективно восполнять энергию в течение дня, поэтому тяжелые дела лучше отложить. К таковым можно отнести ремонт, перестановку мебели, генеральную уборку. Сегодня лучше всего разобраться на рабочем месте, чтобы ничто не отвлекало от выполнения поставленных задач. Кроме того, этот день можно посвятить украшению жилища к приближающемуся Новому году. Это поднимет настроение.

Одежда и талисманы в этот четверг

Одежда сегодня должна быть наполнена легкими прохладными цветами: голубым, бежевым. Можно добавить в образ черных аксессуаров, которые помогут сосредоточиться на работе любого характера.

Талисманами этого дня выступают рубин и сердолик. Энергетика рубина повысит вашу энергетику и раскроет чакры, даст дополнительный импульс к достижению поставленных целей. Сердолик убережет от опрометчивых поступков и влияния со стороны недоброжелателей.

Любовь и общение 9 декабря

Это благоприятный день для поисков второй половинки, укрепления уже существующих отношений, флирта и романтики в целом. Эффективные шепотки помогут привлечь удачу в амурных делах. Этот день не располагает к уединению. Новые знакомства будут полезными. Не бойтесь проявлять решительность. Уместным будет чувство юмора.





Тем, кто находится в отношениях, можно вместе с партнером отправиться на прогулку или интересное мероприятие. Однако сначала нужно убедиться, что вторая половинка разделяет такие планы. Что касается делового сотрудничества, то такие отношения тоже будут развиваться в нужном направлении.

Финансы и работа в 5 лунный день

Этот четверг — время динамичных дел. Старайтесь завершить все дела и только потом начинайте что-то новое, но с осторожностью, ведь Луна еще недостаточно сильна для глобальных начинаний. Несмотря на это, сегодня можно заняться сбором информации, переговорами. Важно избегать конфликтов с коллегами и деловыми партнерами.

Что касается денежных операций, день для них благоприятен. Можно заняться шопингом, в том числе в интернете. Можно заказать подарки близким либо сходить в торговый центр со второй половинкой, друзьями. Полезно в этот день открывать новый счет в банке, оформлять банковскую карту, менять валюту.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Как было сказано выше, энергетика Луны в Водолее может стать причиной перепадов настроения. Справиться с ними вам помогут физические нагрузки. Они помогут снять стресс и получить положительные эмоции. Что касается здоровья, то сегодня стоит позаботиться о глазах. Не сидите долго за компьютером и не пользуйтесь гаджетами без причины.

Отлично на самочувствии будут сказываться прогулки. Старайтесь почаще бывать на улице. Во время перерыва на работе выйдите подышать свежим воздухом. Проветривайте помещения сегодня и помните, что Водолей может помочь вам избавиться от вредных привычек. Попробуйте отказаться от курения или кофе.