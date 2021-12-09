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Лунный календарь окрашивания волос на 2022 год

Лунный календарь окрашивания волос на 2022 год

Менять свой образ без вреда для локонов и опасений помогут рекомендации, отраженные в лунном календаре на 2022 год. Полезные советы помогут выбрать наиболее благоприятное время для окрашивания, а также избежать периодов, когда энергетика пространства может негативно отразиться на здоровье волос и самочувствии.


С помощью лунных календарей гораздо проще планировать внешнее преображение. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов, чтобы каждый из 12 месяцев принес позитивные перемены. Благодаря окрашиванию волос, сделанному в энергетически позитивные дни, будет проще привлечь удачу и процветание, а также поухаживать за волосами, сохраняя их природные силу и блеск.

Январь

В разгаре зимы смена цвета волос придаст бодрости и вдохновения. Яркие краски помогут справиться с хандрой и приступить к делам, а натуральные оттенки будут сохранять внутреннее равновесие.


Удачные дни для окрашивания волос: 3, 4, 6, 8, 11-13, 15, 19, 20, 22, 23.
Не благоприятные для смены оттенка дни: 2, 9, 18, 25, 28.

Февраль


В преддверии весны особенно не хватает позитивных эмоций. Исправить ситуацию поможет смена образа, а профессиональный колорист поможет подобрать цвет волос по настроению, типажу или предпочтениям. В феврале красить волосы астрологи рекомендуют в светлые и яркие оттенки, избегая мрачных тонов, способных не лучшим образом повлиять на эмоциональный фон.


Позитивные дни для окрашивания: 2, 7, 9, 10, 15, 21.
Неблагоприятные дни: 1, 8, 16, 24, 25.

Март

Первый месяц весны — время ярких экспериментов и смелых образов. В этом месяце в удачные дни можно сделать не только смелое окрашивание, но и внести изюминку — нарастить яркие пряди, сделать цветные африканские косички или покрасить локоны таким образом, чтобы яркий цвет скрывался за основной массой. Такая техника окрашивания будет уместной для смелых личностей, которые привыкли быть в центре внимания и добываться успеха.


Время для окрашивания волос: 3, 6-8, 12, 14-17, 26.
Дни, не благоприятные для смены цвета: 2, 10, 11, 18, 25, 27.

Апрель


В апреле окрашивание волос поможет воспрять духом и без труда достичь новых успехов как в делах, так и в личной жизни. Окрашивание волос лучше всего делать с помощью натуральных красителей. Так удастся сохранить структуру локонов и избежать их ломкости.


Благоприятные дни для окрашивания: 2-7, 11-14, 21.
Неблагоприятные дни: 1, 8, 9, 16, 17, 23, 24, 29.

Май

Майское окрашивание волос будет актуальным для тех, кто стремится к переменам в своей жизни и не готов упускать новые перспективы. Яркие и смелые оттенки помогут избежать превратностей судьбы, а также раскроют спящие таланты.


Позитивные дни для окрашивания: 1, 2, 4, 10-12, 14, 21, 31.
Неблагоприятное время: 9, 15, 16, 22, 30.

Июнь

Начало лета — прекрасная пора для преображения. Встретить долгожданные теплые деньки поможет новое окрашивание. Астрологи рекомендуют выбрать оттенок, подходящий по темпераменту, чтобы исключить дисбаланс между эмоциями и голосом разума.


Позитивные дни для окрашивания: 1, 4-8, 30.
Неблагоприятные дни: 7, 14, 19, 21, 29.

Июль

Середина лета — время не только для окрашивания, но и для ухода за волосами. Жаркие солнечные лучи сушат локоны и кожу головы, поэтому так важно выбирать щадящие компоненты. Окрашивание с помощью натуральных красителей уберегут волосы, а травяные настои помогут укрепить волосяные луковицы.


Время для окрашивания волос: 1-5, 21, 29, 30.
Дни, не благоприятные для смены цвета: 7, 15, 17, 20, 24, 28.

Август

Последний месяц лета — время отпусков и беззаботных дней. В этом месяце окрашивание волос поможет сохранить оптимистичный настрой и справиться с поставленными задачами. Найти свою любовь и обрести взаимопонимание с людьми помогут светлые оттенки, а темные оградят от недоброжелателей и завистников.


Удачные дни для окрашивания волос: 1-4, 8-11, 17, 18, 28-30.
Неблагоприятные дни: 5, 7, 12, 14, 19, 27.

Сентябрь

Начало осени задает ритм всему остатку года, и в этот период можно красить волосы в самые благоприятные дни недели, а также ухаживать за локонами и кожей головы с помощью профессиональной косметики и народных рецептов. Новый оттенок будет придавать сил и сохранить хорошее настроение.


Позитивные дни для окрашивания: 5-8, 14, 17, 27, 29.
Неблагоприятные дни: 3, 4, 10, 11, 18, 26.

Октябрь

В октябре окрашивание волос поможет избежать осенней хандры и противостоять приближающимся холодам. Яркие оттенки будут уместными для тех, кто не хочет страдать от перепадов настроения. Астрологи рекомендуют краситься у проверенного мастера, чтобы результат радовал длительное время.


Позитивные дни для окрашивания: 2, 4, 6, 19, 22, 26, 27, 29-31.
Неблагоприятные дни: 3, 9, 14, 17, 23, 25, 28.

Ноябрь

Последний месяц осени пройдет на позитивной волне, если решиться на кардинальную смену имиджа. Новый оттенок волос поможет изменить судьбу и жизнь в лучшую сторону. Для привлечения успехов в деловой среде астрологи рекомендуют покрасить локоны в природные оттенки, приближенные к натуральному цвету волос.


Удачные дни для окрашивания волос: 1, 5, 7, 15, 21, 26, 28, 29.
Неблагоприятные дни: 1, 8, 11, 13, 16, 24.

Декабрь

Конец года — напряженное и волнительное время. Сменив цвет волос, получится сохранить хорошее настроение и бодрость. Яркий имидж вернет силу духа, и на волне позитива завершить 2022 год будет значительно проще.


Удачные дни для окрашивания волос: 5-7, 13-15, 24, 28.
Неблагоприятные дни: 8-11, 16, 18, 23, 30.
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По материалам: dailyhoro.ru

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