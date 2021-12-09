Лунный календарь окрашивания волос на 2022 год

Вадим Карасев

Менять свой образ без вреда для локонов и опасений помогут рекомендации, отраженные в лунном календаре на 2022 год. Полезные советы помогут выбрать наиболее благоприятное время для окрашивания, а также избежать периодов, когда энергетика пространства может негативно отразиться на здоровье волос и самочувствии.

С помощью лунных календарей гораздо проще планировать внешнее преображение. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов, чтобы каждый из 12 месяцев принес позитивные перемены. Благодаря окрашиванию волос, сделанному в энергетически позитивные дни, будет проще привлечь удачу и процветание, а также поухаживать за волосами, сохраняя их природные силу и блеск.

Январь

В разгаре зимы смена цвета волос придаст бодрости и вдохновения. Яркие краски помогут справиться с хандрой и приступить к делам, а натуральные оттенки будут сохранять внутреннее равновесие.

Февраль

В преддверии весны особенно не хватает позитивных эмоций. Исправить ситуацию поможет смена образа, а профессиональный колорист поможет подобрать цвет волос по настроению, типажу или предпочтениям. В феврале красить волосы астрологи рекомендуют в светлые и яркие оттенки, избегая мрачных тонов, способных не лучшим образом повлиять на эмоциональный фон.

Март

Первый месяц весны — время ярких экспериментов и смелых образов. В этом месяце в удачные дни можно сделать не только смелое окрашивание, но и внести изюминку — нарастить яркие пряди, сделать цветные африканские косички или покрасить локоны таким образом, чтобы яркий цвет скрывался за основной массой. Такая техника окрашивания будет уместной для смелых личностей, которые привыкли быть в центре внимания и добываться успеха.

Апрель

В апреле окрашивание волос поможет воспрять духом и без труда достичь новых успехов как в делах, так и в личной жизни. Окрашивание волос лучше всего делать с помощью натуральных красителей. Так удастся сохранить структуру локонов и избежать их ломкости.

Май

Майское окрашивание волос будет актуальным для тех, кто стремится к переменам в своей жизни и не готов упускать новые перспективы. Яркие и смелые оттенки помогут избежать превратностей судьбы, а также раскроют спящие таланты.

Июнь

Начало лета — прекрасная пора для преображения. Встретить долгожданные теплые деньки поможет новое окрашивание. Астрологи рекомендуют выбрать оттенок, подходящий по темпераменту, чтобы исключить дисбаланс между эмоциями и голосом разума.

Июль

Середина лета — время не только для окрашивания, но и для ухода за волосами. Жаркие солнечные лучи сушат локоны и кожу головы, поэтому так важно выбирать щадящие компоненты. Окрашивание с помощью натуральных красителей уберегут волосы, а травяные настои помогут укрепить волосяные луковицы.

Август

Последний месяц лета — время отпусков и беззаботных дней. В этом месяце окрашивание волос поможет сохранить оптимистичный настрой и справиться с поставленными задачами. Найти свою любовь и обрести взаимопонимание с людьми помогут светлые оттенки, а темные оградят от недоброжелателей и завистников.

Сентябрь

Начало осени задает ритм всему остатку года, и в этот период можно красить волосы в самые благоприятные дни недели, а также ухаживать за локонами и кожей головы с помощью профессиональной косметики и народных рецептов. Новый оттенок будет придавать сил и сохранить хорошее настроение.

Октябрь

В октябре окрашивание волос поможет избежать осенней хандры и противостоять приближающимся холодам. Яркие оттенки будут уместными для тех, кто не хочет страдать от перепадов настроения. Астрологи рекомендуют краситься у проверенного мастера, чтобы результат радовал длительное время.

Ноябрь

Последний месяц осени пройдет на позитивной волне, если решиться на кардинальную смену имиджа. Новый оттенок волос поможет изменить судьбу и жизнь в лучшую сторону. Для привлечения успехов в деловой среде астрологи рекомендуют покрасить локоны в природные оттенки, приближенные к натуральному цвету волос.

Декабрь

Конец года — напряженное и волнительное время. Сменив цвет волос, получится сохранить хорошее настроение и бодрость. Яркий имидж вернет силу духа, и на волне позитива завершить 2022 год будет значительно проще.