Майнинг-пул Foundry запустит платформу по продаже оборудования для добычи биткоина

Принадлежащий компании Digital Currency Group майнинг-пул Foundry анонсировал запуск торговой площадки FoundryX для покупки и продажи оборудования для добычи биткоина.

We led NA mining equipment buying & selling in 2021 & are taking it to the next level. Announcing FoundryX, a marketplace to match buyers and sellers of bitcoin mining machines! Leverage our network of 200+ reputable buyers and sellers👇https://t.co/ywWxOhsoFS — Foundry (@FoundryServices) December 8, 2021

FoundryX выступит в роли посредника, связывая продавцов и покупателей. Согласно пресс-релизу, маркетплейсу удалось привлечь более 200 клиентов, включая семейные офисы, майнинговые и энергетические компании.

Вице-президент Foundry по развитию бизнеса Джефф Бюрки рассказал The Block о планах продавать не только новое, но и подержанное оборудование. Минимальный размер заказа составит 50 единиц.

Клиентам маркетплейса также обещают дополнительные услуги корпоративного уровня, среди которых доставка, логистика и бизнес-аналитика.

В 2021 году Foundry заработала более $125 млн, обслуживания клиентов из США, Канады и Норвегии. Среди них Bit Digital, BitDeer, Bitfarms, CleanSpark, Core Scientific, Compute North, Greenidge, HIVE, Hut 8 и другие.

Напомним, в ноябре 2021 года Foundry вышел в лидеры по хешрейту. В моменте его доля в совокупном объеме вычислительных мощностей сети биткоина превысила 21%.