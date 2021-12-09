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Майнинг-пул Foundry запустит платформу по продаже оборудования для добычи биткоина

Майнинг-пул Foundry запустит платформу по продаже оборудования для добычи биткоина


Принадлежащий компании Digital Currency Group майнинг-пул Foundry анонсировал запуск торговой площадки FoundryX для покупки и продажи оборудования для добычи биткоина.




FoundryX выступит в роли посредника, связывая продавцов и покупателей. Согласно пресс-релизу, маркетплейсу удалось привлечь более 200 клиентов, включая семейные офисы, майнинговые и энергетические компании.


Вице-президент Foundry по развитию бизнеса Джефф Бюрки рассказал The Block о планах продавать не только новое, но и подержанное оборудование. Минимальный размер заказа составит 50 единиц.


Клиентам маркетплейса также обещают дополнительные услуги корпоративного уровня, среди которых доставка, логистика и бизнес-аналитика.


В 2021 году Foundry заработала более $125 млн, обслуживания клиентов из США, Канады и Норвегии. Среди них Bit Digital, BitDeer, Bitfarms, CleanSpark, Core Scientific, Compute North, Greenidge, HIVE, Hut 8 и другие.


Напомним, в ноябре 2021 года Foundry вышел в лидеры по хешрейту. В моменте его доля в совокупном объеме вычислительных мощностей сети биткоина превысила 21%.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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