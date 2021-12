Майнинг-пул Foundry запустит платформу по продаже оборудования для добычи биткоина

Принадлежащий компании Digital Currency Group майнинг-пул Foundry анонсировал запуск торговой площадки FoundryX для покупки и продажи оборудования для добычи биткоина.

We led NA mining equipment buying & selling in 2021 & are taking it to the next level. Announcing FoundryX, a marketplace to match buyers and sellers of bitcoin mining machines! Leverage our network of 200+ reputable buyers and sellers👇https://t.co/ywWxOhsoFS