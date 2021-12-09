Мария Шукшина лишилась канала на крупнейшей видео платформе

Актриса Мария Шушкина поплатилась за свою позицию. Артистка уже не первый месяц ведет борьбу с вакцинацией и говорит о том, что нужно изучить вопрос досконально. Звезду после критики начали блокировать в соцсетях. Личный аккаунт в социальной сети Instagram 54-летней Марии Шукшиной уже заблокировали модераторы. Теперь за дело взялся YouTube. Сама актриса написала: «И, да, ютуб снес мой канал…». Теперь, если перейти по ссылке, то появляется такое сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества». В своих интервью она смело рассуждала о минусах вакцинации, говорила о коронавирусе, а также рассказывала о божественном провидении. Шукшина в числе нескольких десятков звезд активно борется против системы и пытается навязывать свое мнение окружающим.Мария Шукшина Отметим, что пока непонятно — будет ли Мария Васильевна пытаться возобновить свой проект. Для этого нужно отправить его на перепроверку и уже после этого есть вероятность, что его заблокируют. К слову, Шукшина уже пользуется и другими социальными сетями, в частности, у нее есть Telegram-канал, на который подписаны более 230 тысяч человек. Там она выкладывает видео, общается с подписчиками и устраивает опросы. Напомним, в ноябре врачи 11 больниц написали коллективное письмо звездам, в том числе и Шукшиной, которые выступают против вакцинации. Медики пригласили актеров и деятелей культуры на экскурсию в реанимационное отделение и морги. Актриса в своем ответе вновь призвала исследовать вакцину и добавила, что на ее стороне есть множество сторонников, среди которых лауреаты Нобелевской премии, почетные профессоры, а также общественные деятели, изучающие проблемы пандемии несколько лет.