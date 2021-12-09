Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мария Шукшина лишилась канала на крупнейшей видео платформе

Мария Шукшина лишилась канала на крупнейшей видео платформе
Актриса Мария Шушкина поплатилась за свою позицию. Артистка уже не первый месяц ведет борьбу с вакцинацией и говорит о том, что нужно изучить вопрос досконально. Звезду после критики начали блокировать в соцсетях. Личный аккаунт в социальной сети Instagram 54-летней Марии Шукшиной уже заблокировали модераторы. Теперь за дело взялся YouTube. Сама актриса написала: «И, да, ютуб снес мой канал…». Теперь, если перейти по ссылке, то появляется такое сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества». В своих интервью она смело рассуждала о минусах вакцинации, говорила о коронавирусе, а также рассказывала о божественном провидении. Шукшина в числе нескольких десятков звезд активно борется против системы и пытается навязывать свое мнение окружающим.
Мария Шукшина Отметим, что пока непонятно — будет ли Мария Васильевна пытаться возобновить свой проект. Для этого нужно отправить его на перепроверку и уже после этого есть вероятность, что его заблокируют. К слову, Шукшина уже пользуется и другими социальными сетями, в частности, у нее есть Telegram-канал, на который подписаны более 230 тысяч человек. Там она выкладывает видео, общается с подписчиками и устраивает опросы. Напомним, в ноябре врачи 11 больниц написали коллективное письмо звездам, в том числе и Шукшиной, которые выступают против вакцинации. Медики пригласили актеров и деятелей культуры на экскурсию в реанимационное отделение и морги. Актриса в своем ответе вновь призвала исследовать вакцину и добавила, что на ее стороне есть множество сторонников, среди которых лауреаты Нобелевской премии, почетные профессоры, а также общественные деятели, изучающие проблемы пандемии несколько лет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Активисты Российского движения школьников поздравили Героев России
Активисты Российского движения школьников поздравили Героев России
Мария Шукшина лишилась канала на крупнейшей видео платформе
Мария Шукшина лишилась канала на крупнейшей видео платформе
Лунный день сегодня 9 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 9 декабря 2021 года
ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму
ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму
В Иркутской области майнерам биткоина повысили тариф на электричество через суд
В Иркутской области майнерам биткоина повысили тариф на электричество
10T Holdings запустит третий фонд криптостартапов на $500 млн
10T Holdings запустит третий фонд криптостартапов на $500 млн
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Three Arrows Capital инвестировал в Ethereum после критики криптовалюты гендиректором
Three Arrows Capital инвестировал в Ethereum после критики
Опрос: в Австралии доля криптоинвесторов выросла с 18,4% до 28,8%
Опрос: в Австралии доля криптоинвесторов выросла с 18,4% до 28,8%
Майнинг-пул Foundry запустит платформу по продаже оборудования для добычи биткоина
Майнинг-пул Foundry запустит платформу по продаже оборудования для
Syberia 4: The World Before
Syberia 4: The World Before
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm

Топ на сегодня

Премия научно-просветительского общества "Знание" станет ежегодной
Премия научно-просветительского общества "Знание" станет
Редкий выход: Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном на кинопремьере в Лондоне
Редкий выход: Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном на кинопремьере в
Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2022 году
Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2022 году
Приюту для животных в Иркутске требуется помощь
Приюту для животных в Иркутске требуется помощь
Волочкова: "Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы"
Волочкова: "Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо

Еще по теме

Мария Шукшина может потерять Instagram из-за своего отношения к вакцинации
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме
Мария Шушкина удивила образом роковой соблазнительницы
Вечерний Ургант - Мария Шукшина (12.12.2017)