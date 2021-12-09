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Марину Хлебникову перевели в новую палату

Марину Хлебникову перевели в новую палату
Появились новые подробности о состоянии певицы Марины Хлебниковой. Около трех недель артистка провела в реанимации НИИ имени Склифосовского. Сегодня утром появилась новость о том, что Марину Хлебникову переводят в обычную палату ожогового отделения. Впереди исполнительницу, серьезно пострадавшую в пожаре собственной квартиры, ждет длительная реабилитация, сообщает «112». Ранее сообщалось, что у артистки повреждено более 50 процентов тела, сейчас говорится о 20 процентах ожогов. Возможно, Марине Хлебниковой придется перенести в будущем пластику лица. Сейчас врачи делают все, чтобы спасти зрение исполнительницы. Напомним, пожар в квартире 56-летней Марины Арнольдовны произошел 18 ноября. По этому поводу ходит много слухов. Злопыхатели считают, что в момент трагедии певица была пьяна. Близкие Хлебниковой опровергают подобные сплетни.
Марина Хлебникова «17 ноября мы с Мариной вернулись в Москву с концертов. На 100 процентов опровергаю слухи о депрессии и алкоголизме Марины. За наши 30 лет знакомства никогда не видел ее в таком состоянии. Последние полгода мы тесно сотрудничаем, хотя у меня есть своя хорошая сольная программа. Марина исполняет восемь или девять моих песен. Из них половина достаточно известные. «Чашка кофею», к примеру», — рассказывал артист и автор хитов Дмитрий Чижов. А буквально на днях представители Марины Хлебниковой прокомментировали ее состояние, отметив, что серьезных поводов для беспокойств быть не должно. «По поводу состояния Марины Арнольдовны скажем основные тезисы. Марина дышит сама (не ИВЛ , ни искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений. К ней пускают исключительно семью, и никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев, сторонних врачей, и уж тем более журналистов у нее не было и не будет в ближайшее время», — заверили в окружении исполнительницы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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