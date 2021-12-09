Маркус Феникс и Кейт Диаз из Gears сегодня появляются в Fortnite





О том, что герои игр серии Gears of War появятся в Fortnite, было известно еще несколько дней назад — они фигурировали в трейлере третьей главы популярного условно-бесплатного проекта. Тем не менее, после выхода третьей главы их игроки не обнаружили в Fortnite. Сегодня они должны быть добавлены.

Маркус Феникс и Кейт Диаз уже сегодня появятся в магазине Fortnite. Стоит отметить, что контент для Fortnite по Gears of War основан на новой трилогии. Соответственно, Маркус будет представлен в виде старика.

Игроки на приставках Xbox Series X и Xbox Series S смогут еще и получить альтернативный вид Маркуса. Им достаточно провести игру на консоли Xbox нового поколения — это разблокирует матовый черный стиль брони для героя Gears of War.





В набор «Delta-One», куда входят персонажи, войдет также и некоторый другой тематичный контент по Gears — кирка, эмоция и прочее.