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Метроидвания с ручной рисовкой Afterimage выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S

Метроидвания с ручной рисовкой Afterimage выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S


Разработчики из студии Aurogon Shanghai объявили, что игра Afterimage выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Проект представляет собой 2D метроидванию с ручной рисовкой, и его релиз должен состояться в конце 2022 года.

Вместе с объявлением списка целевых платформ и примерной датой релиза, создатели проекта сообщили о планах по локализации игры. В частности, указано, что Afterimage на старте будет иметь русский язык.

Afterimage — это традиционная метроидвания, в которой игроков ждет «бесшовный полуоткрытый мир с более чем 15 различными областями». Заявлено, что игра Afterimage будет наполнена контентом на старте — более 150 разнообразных врагов, 10 способностей персонажа, большое количество оружия. Суммарно прохождение Afterimage займет около 25-30 часов.

Предварительные заказы Afterimage стартовали в Steam, ниже можно посмотреть новый трейлер игры.


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По материалам: newxboxone

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