Microsoft зарегистрировала новый товарный знак Halo: The Endless





Microsoft в декабре подала заявку на регистрацию нового товарного знака Halo: The Endless, которая недавно была одобрена. Новый товарный знак связан с «загружаемыми играми / программным обеспечением». Соответственно, он может быть использован для игр. Статус торговой марки был обновлен 7 декабря 2021 года, то есть за день до релиза Halo Infinite.

На данный момент нет информации о том, что такое Halo: The Endless. Это может быть дополнение для Halo Infinite или название сериала от Paramount+, трейлер которого должны показать в рамках The Game Awards 2021. Не исключено, что Halo: The Endless вовсе не относится к Halo Infinite и является новой игрой или приложением.





Напомним, что Halo Infinite, как ранее сообщала студия 343 Industries, может стать «платформой Halo на долгие годы».