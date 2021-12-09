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Милохин и Медведева "занялись сексом" на столе в новом номере для "Ледникового периода"

Милохин и Медведева "занялись сексом" на столе в новом номере для "Ледникового периода"

19-летний Даня Милохин, ставший одним из участников телепроекта Первого канала "Ледниковый период", выступает с Евгенией Медведевой в качестве партнерши. Популярный тиктокер в новом номере показал с фигуристкой чувственный "секс" на столе, сообщает радио "Комсомольская правда".

СМИ опубликовали откровенные фото, сделанные во время проката Медведевой и Милохина. Как отмечается, звезды воплотили на льду фантазию популярного исполнителя.

В определенный момент Даня Милохин бросил в порыве чувств Евгению Медведеву на стол, нежно поцеловав партнершу в шею. После этого пара под бурные овации "занялась страстным сексом".

Сексуальный прокат Медведевой и Милохина впечатлил олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который был в этот раз в числе жюри.

"Ну вы даете, конечно. Я прямо откинулся в кресле. Будто я не на "Ледниковом периоде". Мне стало жарко, до этого было холодно. Очень стильно, молодежно, сексуально и технически сложно", — заявил Костомаров.

Выпуск "Ледникового периода" с данным номером появится в эфире Первого канала уже в следующую субботу, 18 декабря.

Как писал NEWSTES, ранее Загитова показала себя в горячем бикини. TikTok заблокировал ее откровенное видео.

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По материалам: uposters.ru

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